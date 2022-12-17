كأس العالم قطر 2022.. كرواتيا تفوز 2-1 على المغرب وتحقق المركز الثالث
أحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022 بفوزه على نظيره المغربي (2-1) اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي.
وشهدت المواجهة القوية بين المنتخبين تسجيل هدفين في أول 9 دقائق، حيث تقدّم جوسكو جفارديول بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة السابعة، وبعد دقيقتين فقط أدرك أشرف داري التعادل لأسود الأطلس.
وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، سجل ميسلاف أورسيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا.
وهذه هي المرة الثانية التي تحصد فيها كرواتيا (وصيفة البطل في 2018) المركز الثالث في كأس العالم، إذ سبق أن فازت 2-1 على هولندا في كأس العالم بفرنسا 1998.
#قنا_انفوجرافيك |
إحصائيات المباراة الترتيبية لـ #كأس_العالم_قطر_2022 بين منتخبي كرواتيا والمغرب#قنا_رياضي #قطر2022 #المغرب_كرواتيا#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eESuimBKuM
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 17, 2022
منتخب كرواتيا يحصل على برونزية #كأس_العالم_قطر_2022 بعد فوزه على منتخب المغرب في المباراة الترتيبية بهدفين مقابل هدف#كرواتيا 2 – 1 #المغرب#قنا_رياضي #قطر2022 #المغرب_كرواتيا#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ubhk0iPbbn
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 17, 2022