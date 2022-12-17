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كأس العالم قطر 2022|قطر

رؤساء فيفا ويويفا وكاف يشاركون أمير قطر في عرضة “هل قطر” احتفالا باليوم الوطني (فيديو)

رؤساء فيفا ويويفا وكاف يشاركون أمير قطر في عرضة "هل قطر" احتفالا باليوم الوطني (الديوان الأميري)
17/12/2022

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عرضة “هل قطر” التي أقيمت في الساحة الخارجية بقصر لوسيل، مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) احتفالا باليوم الوطني للدولة.

وجاءت هذه المشاركة من رؤساء اتحادات كرة القدم العالمية على هامش وجودهم في قطر قبل يوم واحد من مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين التي يحتضنها ملعب لوسيل المونديالي، الأحد، وتتزامن مع احتفالات اليوم الوطني في قطر الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

ويختلف الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر هذا العام عن احتفالات الأعوام الماضية، لكونه يتزامن مع استضافة الدولة الحدث التاريخي المنتظر منذ عام 2010، وهو نهائي بطولة كأس العالم.

وشكّلت استضافة قطر بطولة كأس العالم علامة فارقة في تاريخ المنطقة العربية بأكملها، ومصدرا للفخر والاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية.

ومثّل تنظيم البطولة للمرة الأولى في دولة عربية إسلامية فرصة فريدة من نوعها لتعريف زوار قطر ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بالهوية القطرية العربية الإسلامية وبالتقاليد الأصيلة.

يشار إلى أن شعار احتفالات اليوم الوطني لهذا العام “وحدتنا مصدر قوتنا” يعكس أهمية قيم الترابط والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب القطري بجميع مكوناته، التي من خلالها تحقق نماء الوطن على مختلف الأصعدة.

المصدر : الجزيرة مباشر