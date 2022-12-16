بي إن سبورتس تعرض مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا مجانًا

أعلنت شبكة (بي إن سبورتس) التلفزيونية الرياضة عن بث المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، بعد غد الأحد، عبر قناتها المفتوحة.

وأكدت الشبكة أنها تسعى لضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي.

وتتيح الشبكة عرض التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة (بي إن) الرسمية على موقع يوتيوب.

📣تعلن beIN SPORTS أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين 🇦🇷 وفرنسا 🇫🇷 على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على YouTube 📣التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على YOUTUBE من الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/S0CAms8VXl — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

وأدت المجموعة، بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورا مهما خلال الشهر الماضي في تعزيز مكانة دولة قطر وتسليط الضوء على البطولة المميزة.

وسجلت قنوات (بي إن سبورتس) أكثر من 5 مليارات مشاهدة منذ انطلاق أكبر فعالية رياضية في العالم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتُقام المباراة النهائية، الأحد، بين المنتخب الأرجنتيني، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث في كأس العالم والمنتخب الفرنسي، حامل اللقب في لقاء يُنتظر أن يكون أحد أكثر الفعاليات مشاهدةً.

وقال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ(بي إن) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشكل المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 مناسبةً تاريخيةً لكرة القدم والعالم العربي ولمجموعة (بي إن)، ولذلك حرصنا على توفير فرصة مشاهدة هذه المباراة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين”.

وتابع: “قدمنا وعدا في بداية هذه البطولة بتوفير تجربة مشاهدة لا مثيل لها لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة، ويمكننا القول إننا نجحنا في القيام بذلك مع انضمام مليارات المشاهدين لمتابعة البطولة”.

وأضاف السبيعي: “مع بقاء مباراتين فقط، نستعد لإنهاء البطولة بشكل مميز كما بدأناها، ولا يسعنا الانتظار لمشاهدة وبث المباراة التاريخية”.

وتبدأ التغطية باللغة العربية، قبل انطلاق المباراة النهائية عند الساعة 6 مساء في استاد لوسيل، بتوقيت مكة المكرمة على قناة (بي إن سبورتس) المفتوحة وعلى قناة (بي إن سبورتس ماكس 1) وعلى قناة (بي إن) الرسمية على يوتيوب، مع سلسلة من البرامج قبل بداية الاستديو التحليلي في الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

📣التغطية الإنكليزية من الساعة 11:00 🕋 على قناة beIN SPORTS MAX 3 📣التغطية الفرنسية من الساعة 10:00 🕋 على قناة beIN SPORTS MAX 5 ⭐️نجوم استوديوهات النهائي: أبو تريكة – طارق الجلاهمة – كاكا – دوسايي -جون تيري – رود خوليت – عمر دا فونسيكا – دانييل برافو pic.twitter.com/ZOO5y3vWYf — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

وتبدأ التغطية باللغة الإنجليزية في الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة على قناة (بي إن سبورتس ماكس 3) مع برنامج “World Cup Daily”، يليه برنامج العد التنازلي من الساعة 1 ظهرا حتى 3:45 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

ويبدأ النقل الخاص بالمباراة النهائية من الساعة 4:00 عصراً ويستمر حتى 9:45 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وتبدأ التغطية الحيّة باللغة الفرنسية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة على قناة (بي إن سبورتس ماكس 5)، مع برنامج مباشر قبل المباراة عند الساعة 3:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة مباشرة من استاد لوسيل.

ويستمر التعليق على المباراة النهائية من الساعة 4:00 حتى 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مع الانتهاء من تغطية يوم الأحد ببرنامج مخصّص ما بعد المباراة.

وتستضيف (بي إن) مجموعةً من أبرز المواهب الإقليمية والدولية على مستوى العالم، لتقديم أفضل التحليلات والآراء القيمة خلال المباراة المرتقبة، إذ يستقبل الاستديو يوم الأحد، محمد أبو تريكة وطارق الجلاهمة وكاكا، إلى جانب مارسيل ديسايي وجون تيري ورود خوليت وعمر دا فونسيكا ودانييل برافو.