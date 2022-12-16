الركراكي يؤكد السعي للفوز على كرواتيا وحصد المركز الثالث في مونديال قطر

أكد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أن منتخبه سيسعى للفوز على كرواتيا، غدا السبت والحصول على المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022، واصفا المباراة بأنها صعبة.

وقال الركراكي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “نريد أن نثبت أننا من أفضل المنتخبات في العالم. إنها مباراة صعبة سنخوضها ونحن مرهقون نفسيا وبدنيا بعد مباراتنا أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة، ونطمح للفوز بالميدالية البرونزية وأن نختم مشاركتنا في البطولة بتقديم أفضل أداء ممكن”.

وأضاف “كنا نطمح للوصول إلى المباراة النهائية ولكن خسرنا أمام فرنسا بعد مباراة جيدة، ونحن الآن من ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم، وعلينا أن نلعب غدا بطريقة جيدة. المنتخبان يسعيان للفوز، والحصول على الميدالية البرونزية. المنتخب الكرواتي يضم عناصر جيدة وقادرة على لعب مباراة قوية”.

وتابع “المباراة غدا مهمة لنكون في أفضل تصنيف على الصعيد الدولي، وعلينا أن نفكر في المستقبل. نريد أن نكون من أفضل المنتخبات في أفريقيا. لقد لعبنا بشكل رائع في البطولة وكل خطوة نجاح تعني أننا نقترب أكثر من هدفنا، وإذا حصلنا على المركز الثالث غدا فعلينا أن نطمح للفوز بلقب كأس العالم في المستقبل”.

ولفت الركراكي إلى أن المنتخب المغربي يعاني من الإصابات، ولكن الجهاز الفني سيعمل على إشراك العناصر الجاهزة وسيبذل الجميع قصارى جهدهم من أجل الفوز. وقال “لعبنا في البطولة بشكل جيد. نعم شعرنا بخيبة الأمل في المباراة أمام فرنسا لأن المنتخب كان يطمح للفوز، وعلينا أن نفخر بما قدمناه في البطولة”.

وأضاف مدرب المنتخب المغربي “كانت هناك أخطاء في مباراة فرنسا، وهذه هي كرة القدم. وسيكون في مباراة الغد عناصر تشارك لأول مرة في البطولة وسنقدم مباراة قوية لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة تنافسية. يجب ألا نندم على الخسارة أمام فرنسا، كان هدفنا الوصول إلى المباراة النهائية خاصة بعد الفوز على البرتغال، وما زلنا في البطولة، وعلينا أن نواصل من أجل الفوز رغم أننا نشعر بخيبة أمل لعدم الوصول إلى النهائي”.