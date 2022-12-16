إنفانتينو: نشكر قطر على تنظيمها أفضل وأجمل نسخة في تاريخ كأس العالم

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن بطولة كأس العالم قطر 2022 وحّدت العالم، وأنها أفضل نسخة من المونديال على الإطلاق.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “المونديال شهد نجاحا على كل الأصعدة، ولم نشهد أي حالات شغب. نشكر قطر على تقديم النسخة الأفضل على الإطلاق”، مشيرا إلى أن المونديال كان فرصة للكثير من الجماهير التي حضرت إلى دولة قطر للتعرف على الثقافة العربية.

وأضاف أن البطولة حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث حضر 3 ملايين و270 ألف شخص المباريات في الملاعب حتى الآن، وتم تسجيل أكبر نسبة حضور جماهيري في البطولة في مباراة الأرجنتين والمكسيك بدور المجموعات، وكانت 88 ألفا و966.

كما أشار رئيس الفيفا إلى أن 5 مليارات شاهدوا البطولة بأنحاء العالم، معبرا عن سعادته بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الأفريقية في البطولة، ومشيدا بالأداء الكبير الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال.

من جهة أخرى، قال إنفانتينو إن إيرادات البطولة بلغت 7 مليارات ونصف مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار على النسخة السابقة من المونديال (روسيا 2018).