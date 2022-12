مواجهة ثنائية من نوع خاص بين ميسي ومبابي في نهائي كأس العالم

سيشهد نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، مواجهة من نوع خاص بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، ثنائي فريق باريس سان جيرمان، وذلك عندما يلتقي المنتخبان يوم الأحد المقبل.

ويتطلع ميسي (35 عاما) للتتويج بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته الرياضية مع منتخب الأرجنتين في آخر مونديال له -على الأرجح- كما سيحاول مبابي، الذي يصغره بـ12 عاما، قيادة منتخب فرنسا للاحتفاظ باللقب الذي تُوّج به الفريق الفرنسي في المونديال الماضي بروسيا عام 2018.

وألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الضوء، اليوم الخميس على المبارزة الثنائية التي ستجرى بين ميسي ومبابي في المباراة النهائية.

ويتقاسم ميسي ومبابي صدارة قائمة هدافي المونديال الحالي بقطر، برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويبتعدان بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحق لهما وهو أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا.

ولدى ميسي مباراة واحدة فقط من مبارياته الست التي خاضها في مسيرته بمونديال 2022 لم يسجل فيها هدفا، علما بأنه أحرز 3 أهداف من ركلات جزاء بين أهدافه الخمسة في البطولة حتى الآن، كما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

أما مبابي، فأحرز ثنائية أمام الدنمارك بمرحلة المجموعات وبولندا في دور الـ16، بالإضافة إلى هدف في شباك أستراليا خلال اللقاء الافتتاحي لفرنسا بالبطولة، لكنه لم يتمكن من هز الشباك خلال لقاء المغرب بالدور قبل النهائي وكذلك أمام تونس في آخر مباريات الفريق بدور المجموعات، التي شهدت مشاركته في الدقيقة 73 قادما من مقاعد البدلاء.

وانفرد ميسي بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم، بعدما أحرز هدفه الـ11 في مسيرته بالمونديال، التي بدأت منذ نسخة البطولة عام 2006 بألمانيا، وذلك عقب تسجيله هدفا من ركلة جزاء خلال فوز منتخب (راقصو التانغو) 3 / صفر على كرواتيا في الدور قبل النهائي للبطولة يوم الثلاثاء.

ويتفوق ميسي الآن بفارق هدف واحد على أقرب ملاحق له وهو المهاجم السابق جابرييل باتيستوتا في قائمة هدافي الأرجنتين التاريخيين بكأس العالم.

وأصبح ميسي بحاجة إلى تسجيل هدف واحد في النهائي، ليعادل عدد أهداف الأسطورة البرازيلي بيلييه في كأس العالم، في حين سيشهد ظهوره الأخير يوم الأحد المقبل، انفراده بالرقم القياسي بوصفه أكثر اللاعبين خوضا لمباريات كأس العالم، الذي يتقاسمه حاليا مع النجم الألماني المعتزل لوثر ماتيوس، بعدما لعب كل منهما 25 مباراة في المونديال.

وفي المقابل، أحرز مبابي 9 أهداف في مشواره بكأس العالم حتى الآن، بعدما سبق له تسجيل 4 أهداف في المونديال الماضي بروسيا، ليتفوق على بيلييه في عدد الأهداف التي أحرزها كل منهما قبل سن 24 عاما.

وفي حال احتفاظ فرنسا بلقب المونديال، سيصبح مبابي أول لاعب بعد بيليه في عام 1962 يفوز بكأس العالم مرتين في سن 23 عاما.

ويحتل مبابي المركز الثاني حاليا في قائمة هدافي منتخب فرنسا التاريخيين بكأس العالم، حيث يتأخر بفارق 4 أهداف عن جوست فونتين (المتصدر)، الذي أحرز 13 هدفا في المونديال، جاءت جميعها بنسخة المسابقة عام 1958 بالسويد.

THE WORLD CUP FINAL IS SET 🤩 pic.twitter.com/GVN065O4v7

Messi and Argentina. Mbappé and France.

كان ميسي منذ فترة طويلة بمثابة الأيقونة للأرجنتين بلا منازع، لكن الضغوط كانت هائلة عليه، حتى قبل الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق في أولى مبارياته بمونديال قطر أمام السعودية.

وأحرز ميسي الهدف الافتتاحي للأرجنتين في 4 لقاءات، لكن هدفه المبكر في شباك السعودية من ركلة جزاء، لم يكن كافيا لتحقيق فريقه الفوز.

وقدم ميسي تمريرتين حاسمتين مذهلتين عززتا أهميته في صفوف منتخب الأرجنتين، كانت إحداهما تمريرة ماكرة لناهويل مولينا ضد هولندا، والأخرى انطلاقة رائعة بالكرة من منتصف الملعب حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يرسل عرضية زاحفة لجوليان ألفاريز سجل من خلالها الهدف الثالث في شباك كرواتيا.

وفي ظل غياب المهاجم المصاب كريم بنزيمة، كان هناك تركيز أكبر على مبابي، الذي قاد الفريق لتحقيق انتصار صعب على الدنمارك 2 / 1، مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 86.

🏆 PSG players and their MOTM awards at the 2022 FIFA World Cup.

🇫🇷 Kylian Mbappe 🏅 🏅🏅

🇦🇷 Lionel Messi 🏅🏅

🇧🇷 Neymar 🏅

🇲🇦 Ashraf Hakimi 🏅#FIFAWorldCup|#Qatar2022 pic.twitter.com/jbnUKH9ysU

— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) December 7, 2022