كأس العالم 2022.. ماكرون يعرب عن “فخره الكبير” بالمنتخب الفرنسي ويشيد بتنظيم قطر للبطولة (فيديو)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فخره الكبير” بلاعبي منتخب بلاده، مشددا على دور مدرّبهم ديدييه ديشان في تأهّلهم إلى نهائي كأس العالم قطر 2022، عقب فوزهم على المنتخب المغربي بهدفين دون ردّ، أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وفي تصريح أدلى به أمام الصحفيين بملعب البيت، أشاد ماكرون بمدرب منتخب الديوك مؤكدًا أنه صنع لفرنسا منتخبًا رائعًا هو “مزيج من عدّة أجيال”.

وحيّا ماكرون اللاعبين أوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان و”كرمه الرائع” وكذلك كيليان مبابي وهدّافي المباراة تيو هيرنانديز وراندال كولو مواني.

وأوضح ماكرون أنه شعر بالتوتر قبل المباراة لأن المنتخب المغربي قدم بطولة كبيرة، كما أنه لعب بشكل ممتاز أمام فرنسا في مواجهة نصف النهائي، مؤكدًا أنه شكل خطورة كبيرة وكاد يعدل النتيجة إلا أن منتخب الديوك تمكن من الحسم في النهاية.

كما أشاد ماكرون بتنظيم دولة قطر لكأس العالم، مؤكدًا أن الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا قائلًا “يجب أن نعترف بأن قطر تنظم بشكل مميز هذه الكأس العالمية فالأمن ممتاز والتنظيم أكثر من رائع”.

وأمس الأربعاء، هنأ ماكرون، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حسن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال لقاء بينهما في ملعب البيت، بحسب بيان للديوان الأميري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

سمو الأمير المفدى يلتقي مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، الذي يزور البلاد لحضور جانب من مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في استاد البيت. https://t.co/HvI4EefDxw pic.twitter.com/H34whwx49l — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 14, 2022

الاحترام والصداقة

وكان ماكرون قد شدّد على ضرورة “الاحترام والصداقة” بين فرنسا والمغرب، قبيل بدء مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وكتب ماكرون “جميعنا خلف المنتخب الفرنسي من أجل النصر”، مضيفًا “دون أن ننسى أبدًا أن الرياضة تجمعنا قبل كل شيء بالاحترام والصداقة بين أمّتينا”.

وبحسب الإليزيه، فقد اتصل ماكرون بالملك المغربي محمد السادس قبل بدء المباراة.