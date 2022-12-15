مونديال قطر.. احتفالات في المغرب رغم خسارة المنتخب مباراة نصف النهائي (فيديو)

غاب الابتسام عن مشجّعي المنتخب المغربي بعد خروجه من مباراة نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022، على يد حامل اللقب فرنسا (2-0)، لكنّ هذه الخسارة لم تمنعهم من التنويه بمسيرة مشرّفة لفريق حظي بحبّ كبير تخطّى حدود المملكة.

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء الأربعاء، خروج المئات للاحتفال على الرغم من خسارة منتخبهم مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي.

كما خرج العديد منهم إلى شارع “محمد الخامس” بالعاصمة الرباط بمجرد انتهاء المباراة مرددين شعارات تشيد بمستوى المنتخب الجيد.

ووجّه بعض السائقين التحيّة إلى المنتخب بإطلاق العنان لمنبّهات سياراتهم، تحت السماء الماطرة.

كما خرج المئات للاحتفال بالدار البيضاء أكبر مدن البلاد، ومدن أخرى بالمملكة.

وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين نظيفين، ليضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي المونديال.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي، الذي سبق أن تعادل معه سلبًا في دور المجموعات، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في النهائيات.

رغم الخسارة أمام فرنسا.. المغاربة يحتفلون بإنجاز الأسود.. مزيد من التفاصيل في أبرز ما تناولته الصحف العربية#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/1DZp0Lnu5t — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2022

وعقب المباراة، أشاد الملك محمد السادس بأداء لاعبي بلاده، وذلك في اتصالين هاتفيين مع كلّ من المدرّب وليد الركراكي وقائد المنتخب رومان سايس.

وقالت وكالة الأنباء المغربية إنّ العاهل المغربي نوّه في اتصاله بالركراكي بنجاحه في تكوين فريق من اللاعبين “يتمتّع بالتماسك والروح القتالية، بما مكّنه من تسجيل حضور متميّز في هذه التظاهرة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية”.

وفي اتصاله بقائد المنتخب أعرب الملك محمد السادس عن “تهنئته الحارّة لمجموع الفريق”.

عقب مباراة نصف نهاية كأس العالم – قطر 2022، جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع مدرب وعميد المنتخب الوطنيhttps://t.co/TxKTDBk3bH pic.twitter.com/5t55wSKPqI — Agence MAP (@MAP_Information) December 14, 2022

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال التي كانت أحد المرشحين للظفر بالكأس.

وأصبح المغرب ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002. ​​​​​​​