مونديال قطر.. أطفال يبكون بحرقة حزنًا على خسارة المغرب أمام المنتخب الفرنسي (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية حالة من الاستياء والحزن بعد خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، أمس الأربعاء، إلا أن ردود الأطفال كانت هي الأكثر تأثّرًا.

وفي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، فازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل ليواجه المغرب كرواتيا، السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما ستلعب فرنسا مع الأرجنتين في النهائي، يوم الأحد.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو أظهرت حرص أطفالهم الصغار على مشاهدة المباراة التاريخية أمام شاشات التلفاز، قبل أن تتحول إلى حالة من البكاء الجماعي على خلفية فوز المنتخب الفرنسي.

ووثق أولياء أمور عرب تلك اللحظات المؤثرة بمقاطع فيديو عبر منصات التواصل حصدت آلاف المشاهدات، فضلا عن التعليقات التي قدمت الدعم لهم، وطالبتهم بالافتخار بما وصل إليه المنتخب المغربي خلال مسيرته بمونديال قطر.

وظهر 5 أطفال في مقطع فيديو أمام شاشة صغيرة وهم في حالة بكاء هيستيري وحرقة شديدة.

ورغم تأثر الصغار بعد انتهاء المباراة مباشرة، إلا أن بعضهم بدت عليه ملامح الحزن قبل انتهاء المباراة تزامنًا مع تقدم المنتخب الفرنسي.

والمنتخب المغربي هو أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي منذ أن انطلقت البطولة الأبرز في عالم كرة القدم عام 1930.

كما أنه ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002. ​​​​​​​