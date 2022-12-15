“فرنسيون فقط عندما تقتضي المصلحة”.. سياسي يميني متطرف يهاجم الفرنسيين من أصول مغربية

هاجم سياسي فرنسي من اليمين المتطرف الفرنسيين من أصول مغربية على تشجيع المنتخب المغربي في مباراته مع منتخب فرنسا في النصف نهائي من كأس العالم 2022.

ورأى جوليان أودول الناطق باسم حزب التجمع الوطني الفرنسي، أنه “من المستفز أن يخرج الفرنسيون من أصول مغربية حاملين الأعلام المغربية بعد كل فوز لمنتخب بلادهم الأصل”.

وحسِب أودول في تصريح على على قناة “سي نيوز” الفرنسية، أن “هؤلاء يوجهون رسالة تقول نحن لسنا فرنسيين”.

Être Français, c’est aimer la France et donc soutenir son pays. Certains sont des Français à la carte : pour les aides sociales, pour la CAF, pour la prime de Noël ou l’école gratuite. Le reste du temps, ils préfèrent brandir le drapeau de leur pays d’origine. @CNEWS #FRAMAR pic.twitter.com/NDs9EFtSoO — Julien ODOUL (@JulienOdoul) December 14, 2022

وذهب السياسي إلى أن “بعض الفرنسيين من أصول مغربية يظهرون فرنسيتهم فقط وقت المصلحة، من أجل الاستفادة من بعض الحقوق مثل تدريس أبنائهم في مدارس البلاد العمومية، والاستفادة من الدعم الاجتماعي ومنحة الكريسماس”.

وعقّب أودول “أنا لدي مشكل مع هؤلاء”، مستطردًا “معنى أن تكون فرنسيا هو أكبر من حمل بطاقة الهوية الفرنسية، والالتزام بسلوك معين وشخصية معنية، والإضافة إلى البلد الذي قام باستقبالك ومنحك هويته”.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء على ضرورة “الاحترام والصداقة” بين فرنسا والمغرب، قبيل بدء المباراة، وغرد “جميعنا خلف المنتخب الفرنسي من أجل النصر”، مضيفا “دون أن ننسى أبدا أن الرياضة تجمعنا قبل كل شيء بالاحترام والصداقة”.