شاهد المباراة مع قادة أفارقة.. بايدن يشيد بالأداء “الرائع” للمنتخب المغربي في مونديال قطر (فيديو)

لم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بالأداء “الرائع” لمنتخب أسود الأطلس خلال البطولة.

وحرص بايدن مساء، أمس الأربعاء، على إلقاء خطاب قصير خلال قمته مع قادة أفارقة، وانضم إلى رئيس الوزراء المغربي لمشاهدة مباراة بلاده في نصف نهائي كأس العالم ضد فرنسا.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco. No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

وكان بايدن الذي لا تشتهر خطاباته بالإيجاز، على دراية تامة بمباراة كأس العالم في قطر، أثناء إلقائه كلمة أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة مجتمعين في قمة بواشنطن.

وقبل أن يأخذ “استراحة” كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأمريكي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق أفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

وقال بايدن أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج وياه نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب الأمريكي، إنه يعلم أن القادة يرغبون في أن يختصر خطابه.

وقال ضاحكا وسط تصفيق الحضور “أعلم أنكم تقولون في أنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك”، وأضاف مازحًا أنه رأى المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.

ولم يدم خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الرؤساء الأفارقة، إلا نحو 17 دقيقة.

دموع في عيون الأسود.. حققوا أكثر من الحلم "هذه البداية وما زال ما زال".. الجماهير المغربية لم تتمالك دموعها#أسود_الأطلس #المغرب_فرنسا #كأس_العالم #قطر_2022 pic.twitter.com/yjcZE9YUCw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2022

والتزم بايدن بتعهده، واختتم كلمته بعد وقت قصير من انطلاق المباراة، ثم توجه لمتابعتها مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش والعديد من القادة الآخرين الذين حضروا القمة في مركز المؤتمرات بوسط واشنطن.

وقال بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل صفر “لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي، بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجّعه، فإنّ ما حقّقه هذا الفريق رائع”.

وأرفق الرئيس الأمريكي تغريدته بصورة تظهره جالسًا على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.

وحيّا بايدن في خطابه المغرب لكونه أول دولة أفريقية تصل إلى المربع الذهبي في المونديال.

وقد أُقصي منتخب الولايات المتحدة في دور سابق من البطولة حين فاز عليه نظيره الهولندي.