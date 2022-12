شاهد المباراة مع قادة أفارقة.. بايدن يشيد بالأداء “الرائع” للمنتخب المغربي في مونديال قطر (فيديو)

لم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بالأداء “الرائع” لمنتخب أسود الأطلس خلال البطولة.

وحرص بايدن مساء، أمس الأربعاء، على إلقاء خطاب قصير خلال قمته مع قادة أفارقة، وانضم إلى رئيس الوزراء المغربي لمشاهدة مباراة بلاده في نصف نهائي كأس العالم ضد فرنسا.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022