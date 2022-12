زوجة صحفي أمريكي توفي في مونديال قطر: لا شيء مريبا في وفاته

قالت زوجة الصحفي الرياضي الأمريكي غرانت وال، يوم الأربعاء، إن وفاته أثناء تغطيته مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وهولندا في قطر نجمت عن تمزق في الشريان الأبهر، نافية وجود أي أمر مريب في وفاته.

وقالت سيلين غوندر زوجة الصحفي الأمريكي -وهي عالمة أوبئة أمريكية شهيرة في نيويورك- على مدونتها “شرّح مكتب الطب الشرعي في مدينة نيويورك الجثة، مات غرانت بسبب تمزق في الشريان الأبهر الصاعد تطور ببطء ولم يُكتشف، مصحوبًا بالتهاب ونزيف في الغشاء المحيط بالقلب“.

وشدّدت الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية وكوفيد-19 على أن “وفاته ليست مرتبطة بكوفيد-19، ما من شيء مريب في وفاته”.

On behalf of myself and our family, I want to express our deepest gratitude for the outpouring of support, love, and sympathy from around the world. Here is a message from our family and the latest update surrounding our beloved Grant:https://t.co/jPsggW6gfd

— Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 14, 2022