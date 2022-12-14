رئة المنتخب المغربي.. أوناحي يصعد من المجهول ليصبح أبرز نجوم كأس العالم

بات عدد من لاعبي خط وسط منتخب المغرب محط اهتمام بعض الأندية، وبالأخص عز الدين أوناحي الذي بزغ نجمه في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وربطت وسائل إعلام إسبانية اللاعب (22 عاما) بالانضمام إلى برشلونة، بينما قال ناديه الفرنسي أنجيه إنه أذعن لفكرة رحيل أوناحي عن صفوفه بعد تألقه في قطر حيث ساعد المغرب على الوصول إلى الدور قبل النهائي.

وحال انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية، فإن الفضل في هذه الصفقة سيعود بشكل كامل تقريبا إلى الأداء الذي قدّمه في كأس العالم إذ إنه لم يكن معروفا على نطاق واسع خارج المغرب والدوري الفرنسي.

ورغم نحافته، خطف أداء أوناحي الأنظار حتى مع تألق زملائه الذين يفوقونه شهرة والذين فازوا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال مدرب إسبانيا لويس إنريكي بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الستة عشر “أي لاعبي الفريق المنافس أبهرني؟ فوجئت مفاجأة سارة باللاعب رقم 8. لم أعد أتذكر اسمه، وأعتذر على ذلك”.

من دوري الدرجة الثالثة الفرنسي

قبل عامين ونصف العام، كان أوناحي يلعب في نادي أفرانش المنافس في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، بعدما رحل عن ستراسبورغ الذي انتقل إلى صفوفه بعد مغادرة المغرب في سن 15.

وبعد موسم واحد، صعد إلى دوري الدرجة الأولى عبر بوابة أنجيه، وعلى نحو مفاجئ انضم إلى تشكيلة المغرب في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حيث لعب أولى مبارياته الدولية أساسيا.

وستكون مواجهة فرنسا في قبل نهائي كأس العالم، الأربعاء، مباراته الدولية رقم 16 مع المغرب هذا العام، بعدما رسخ أقدامه في وسط ملعب المنتخب المغربي.

فهو يقود الفريق إلى الهجوم عندما تكون الكرة بحوذته من خلال تمريرات ذكية، وكذلك الحركة السريعة في المساحات الضيقة وطاقة لا تنضب.

وبحسب إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فإنه ركض نحو 15 كيلومترا في مواجهة إسبانيا.

وقال سعيد شعبان رئيس أنجيه لإذاعة فرنسا “سيقطع شوطا طويلا، بالتأكيد. أعرف أننا لن نتمكن من الإبقاء عليه طويلا. لكننا نتقبل ذلك لأننا منصة انطلاق تنقب عن اللاعبين”.

وأشارت صحف إسبانية إلى أن قيمة انتقال أوناحي، التي كانت مقدرة بأربعة ملايين يورو (4.25 مليون دولار) ستزيد في ظل استعداد برشلونة للتقدم بعرض.

وقال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إن لاعبيه خطفوا الأنظار بكل تأكيد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن الانتقالات بينما لا يزال الفريق ينافس في كأس العالم.

وأضاف “لديك بعض اللاعبين في أندية صغيرة، لا أحب استخدام هذا المصطلح، لذا فهذه مناسبة جيدة لإظهار قدراتهم. اهتمام الجميع منصب على كأس العالم. يريدون صناعة التاريخ، بعدها يمكن لوكلاء أعمالهم إبرام الصفقات”.