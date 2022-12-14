بقيادة ميسي.. الأرجنتين تصعق كرواتيا بثلاثية وتتأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022
تأهلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزها 3-صفر على كرواتيا وصيفة حاملة اللقب بملعب لوسيل في قطر، اليوم الثلاثاء.
وافتتح ليونيل ميسي أهداف الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 حصل عليها خوليان ألفاريز بعد اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.
وبعد 5 دقائق، أضاف ألفاريز الهدف الثاني بعد مجهود فردي وخطأ في دفاع كرواتيا.
#ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا #الأرجنتين (3 – 0) #كرواتيا#قنا_رياضي #كأس_العالم_قطر_2022 #الأرجنتين_كرواتيا#ARGCRO #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SebLpvAIu4
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 13, 2022
وحاولت كرواتيا، التي كانت عدّلت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على اليابان والبرازيل في الدورين الماضيين، العودة في الشوط الثاني لكن دفاع الأرجنتين لم يواجه أي مشكلة في الحفاظ على شباكه نظيفة.
#ميسي أفضل هداف للأرجنتين في تاريخ المونديال برصيد 11 هدفا، وأول لاعب أرجنتيني يسجّل في 3 مباريات بالأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من #كأس_العالم#الأرجنتين (3 – 0) #كرواتيا#قنا_رياضي #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022 #الأرجنتين_كرواتيا#ARGCRO #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ESlLwxKGI1
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 13, 2022
وحسم ألفاريز فوز الأرجنتين عندما انطلق ميسي من الناحية اليمنى وحافظ على الكرة رغم محاولات المدافع يوسكو جفارديول قبل أن يمررها إلى مهاجم مانشستر سيتي الذي هز الشباك من مدى قريب في الدقيقة 69.
إحصائيات مباراة نصف النهائي بين منتخبي #الأرجنتين و #كرواتيا #الأرجنتين (3 – 0) #كرواتيا#قنا_رياضي #كأس_العالم_قطر_2022 #الأرجنتين_كرواتيا#ARGCRO #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Sv2TCQBDIw
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 13, 2022
وحافظت الأرجنتين على سجلها المثالي في ظهورها الخامس في الدور قبل النهائي في كأس العالم.
وتلعب الأرجنتين مع الفائز من منتخبي فرنسا حامل اللقب والمغرب اللذين يلتقيان غدا الأربعاء.