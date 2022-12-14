بقيادة ميسي.. الأرجنتين تصعق كرواتيا بثلاثية وتتأهل لنهائي كأس العالم قطر 2022

تأهلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزها 3-صفر على كرواتيا وصيفة حاملة اللقب بملعب لوسيل في قطر، اليوم الثلاثاء.

وافتتح ليونيل ميسي أهداف الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 حصل عليها خوليان ألفاريز بعد اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وبعد 5 دقائق، أضاف ألفاريز الهدف الثاني بعد مجهود فردي وخطأ في دفاع كرواتيا.

وحاولت كرواتيا، التي كانت عدّلت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على اليابان والبرازيل في الدورين الماضيين، العودة في الشوط الثاني لكن دفاع الأرجنتين لم يواجه أي مشكلة في الحفاظ على شباكه نظيفة.

وحسم ألفاريز فوز الأرجنتين عندما انطلق ميسي من الناحية اليمنى وحافظ على الكرة رغم محاولات المدافع يوسكو جفارديول قبل أن يمررها إلى مهاجم مانشستر سيتي الذي هز الشباك من مدى قريب في الدقيقة 69.

وحافظت الأرجنتين على سجلها المثالي في ظهورها الخامس في الدور قبل النهائي في كأس العالم.

وتلعب الأرجنتين مع الفائز من منتخبي فرنسا حامل اللقب والمغرب اللذين يلتقيان غدا الأربعاء.