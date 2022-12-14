اتحاد الكرة الألماني: بعض الانتقادات الموجهة لقطر قاسية وينبغي احترام ثقافتها وتاريخها

قال روني تسيمرمان نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن بعض الانتقادات التي وجهت إلى قطر، التي تستضيف نهائيات لكأس العالم لكرة القدم 2022، قاسية للغاية، مؤكدا ضرورة احترام ثقافتها وتاريخها.

وقال تسيمرمان، اليوم الأربعاء، لصحيفة “راين نيكار تسايتونغ” إن الانتقادات والإدانة الشامة التي وُجهت لمنح قطر حق استضافة كأس العالم في 2010، لم تكن الطريقة الصحيحة.

وأضاف: “أعتبر أن الرفض العام والمطلق مبالغة، لأنه لا يقود لأي شيء سوى الرفض من الجانب الآخر”.

وأكد تسيمرمان أن قطر “غيرت الكثير من الأمور بشكل إيجابي في السنوات الاخيرة، وكذلك فيما يتعلق بظروف العمل للعمال الأجانب”.

وشدد على أنه في الوقت “الذي لا يرغب فيه في التقليل من المشاكل” فإن الحديث مع المواطنين والعمال الأجانب والأوربيين الذين يعيشون في قطر منذ عدة سنوات، أظهر له صورة مختلفة عن تلك المرسومة في ألمانيا.

وأوضح تسيمرمان “لقد حضرت في دولة عربية للمرة الأولى في حياتي وبعد كل التقارير السلبية، بصراحة تفاجأت للغاية من الانفتاح والود لدى استقبالنا”.

وقبل انطلاق البطولة، استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير الألماني لديها وسلمته مذكرة احتجاج أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر، ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وكانت الوزيرة قد انتقدت سجل قطر في مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية.

وارتدت الوزيرة شارة دعم المثلية على ذراعها خلال مباراة منتخب بلادها أمام اليابان، كما قام لاعبو المنتخب بوضع أيديهم على أفواههم قبل المباراة التي انتهت بفوز اليابان.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان إن السبب في تصرف اللاعبين هو منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ارتداء شارات داعمة للمثليين، وتهديده بفرض عقوبات في حال التمسك بحملها.

وحذّر الفيفا اللاعبين من ارتداء أي شارة سوى التي يقدّمها لهم، وإلا سيكون هناك إنذار للاعب قبل بداية المباراة، ودفع تحذير فيفا 7 منتخبات تشارك في مونديال قطر -بينها ألمانيا- إلى التراجع عن حمل الشارة.

وأعلنت شركة قطر للطاقة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اتفاقً مع شركة كونوكو فيليبس لتصدير مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا إلى ألمانيا ولمدة 15 عامًا على الأقل ابتداء من عام 2026.