“أجواء خرافية وبطولة استثنائية”.. مشجعون يشكرون قطر على حسن التنظيم (فيديو)

أكد مشجعون التقتهم الجزيرة مباشر عقب مباراة الأرجنتين وكرواتيا، مساء أمس الثلاثاء، أن تنظيم البطولة كان مميزا.

وقال أحد المشجعين إن البطولة العالمية التي أقيمت لأول مرة في عاصمة عربية إسلامية، كانت استثنائية في كل تفاصيلها.

وعدّد المشجع ما تميزت به هذه البطولة، وقال إن منتخبات عربية فازت على منتخبات كانت تُعَد في مصاف أبطال العالم ومرشحة لنيل مراكز متقدمة.

ورأى مشجع آخر أن قطر هي الفائز الأكبر في المونديال الذي وصفه بأنه عظيم، وقال “نشكر قطر على التنظيم، ونشكر قناة الجزيرة التي كانت دائما بين المشجعين في كل مكان”.

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يشيد بنجاح دولة قطر في استضافة نسخة تاريخية من المونديال #قنا #قطر2022 #كأس_العالم_قطر2022https://t.co/nrdH9cwqmN pic.twitter.com/33sIBEswUF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 14, 2022

وفي السياق، قالت شابّة من بين المشجعين -كانت ترتدي قميص الفريق الأرجنتيني هي وصديقتها- إن تنظيم البطولة كان أكثر من رائع.

أمّا أحد المستطلَعين فأكد أنه شعر أنه فاز بكأس العالم من الفرحة، وقال “أحس نفسي وكأني فزت بكأس العالم”، مشيرا إلى أنه حضر من الإمارات، ووصف الأجواء بأنها خرافية.

مونديال الدوحة المميز

واتسم العرس العالمي، الذي انطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنكهة خاصة لم تكن معتادة في البطولات السابقة. ولم يكن الافتتاح المبهر في ملعب البيت بالعاصمة الدوحة هو الوحيد، فقد لفتت أنظار ضيوف قطر مظاهر لم تكن معتادة في بطولات سابقة.

وأبدى الكثير من المشجعين انبهارهم بمستوى الضيافة والترحيب الشعبي والكرم الذي قابل به القطريون ضيوفهم من مشجعي كأس العالم، مما أدى إلى تغيير الصورة النمطية التي انطبعت في أذهان البعض.

وعلى المستوى الشعبي تنوعت صور الضيافة القطرية، إذ أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة مشاهد لتوزيع القهوة والحلوى والمشروبات على المشجعين أمام الملاعب وفي الأسواق والشوارع.