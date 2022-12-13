12 ألف لاجئ من مسلمي الروهينغيا يشاهدون كأس العالم بمبادرة قطرية (فيديو)
افتتح الهلال الأحمر القطري منطقة للمشجعين بمخيمات اللاجئين الروهينغيا في كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش، وذلك ضمن مبادرة (فيفا قطر 2022 للجميع).
وأطلقت وزارة الخارجية القطرية المبادرة في 6 دول تزامنًا مع المونديال، لتمكين آلاف اللاجئين وخاصة الأطفال والشباب من مشاهدة مباريات كأس العالم عبر شاشات كبيرة.
كأس العالم 2022 تنظمها قطر وترى صداها وفرحتها في كل مكان. #قطر٢٠٢٢_فرحة_للجميع @MofaQatar_AR @Lolwah_Alkhater @qatar_fund @roadto2022 @beINSPORTSNews @qcharity pic.twitter.com/UaSUYLAT8h
— الهلال الأحمر القطري (@QRCS) December 11, 2022
وتهدف الفعالية إلى التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها في المخيمات، من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية الموازية للمونديال، بما في ذلك تنظيم مباريات كروية بين شباب المخيمات.
وأظهرت الصور فرحة قاطني المخيم من الأطفال وهم يتابعون المباريات على شاشة ضخمة، كما ظهر أطفال في صور أخرى وهم يلعبون الكرة في ساحة بالمخيم.
تبدأ المبارة في قطر الدولة المنظمة لكأس العالم 2022، وتتوالى ردود الأفعال في مختلف مناطق النازحين واللاجئين كما هي في تجمعات النازحين بالداخل السوري.#قطر٢٠٢٢_فرحة_للجميع @Lolwah_Alkhater @MofaQatar_AR @qcharity @beINSPORTSNews @qatar_fund @roadto2022 pic.twitter.com/4loKNrmClP
— الهلال الأحمر القطري (@QRCS) December 11, 2022
ويتوقع أن يستمتع نحو 12 ألف لاجئ من الروهينغيا بما بقي من نهائيات كأس العالم، وهم ممن يقطنون أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، وهو مخيم بمنطقة كوكس بازار على حدود بنغلاديش وميانمار يضم نحو مليون لاجئ حسب أرقام الأمم المتحدة.
مبادرة رياضية هدفها إنساني لإدخال الفرح والسرور على اللاجئين والنازحين في 16 دولة. #قطر٢٠٢٢_فرحة_للجميع @Lolwah_Alkhater @beINSPORTSNews @MofaQatar_AR @roadto2022 @qcharity @MBR_2022 pic.twitter.com/uMmG6TpPJp
— الهلال الأحمر القطري (@QRCS) December 6, 2022
وتوفر هذه الأنشطة فرصة للتعرف على جوانب من الحياة الرياضية لدول كثيرة في ظل شبه عزلة يعيشها أطفال وشباب المخيمات، وهم يشكلون غالبية سكانها.
ولا يمكن للشباب والأطفال الخروج من المخيمات بشكل قانوني، وربما يخرج بعضهم خفية بقوارب تهريب عبر البحار الإقليمية.