12 ألف لاجئ من مسلمي الروهينغيا يشاهدون كأس العالم بمبادرة قطرية (فيديو)

افتتح الهلال الأحمر القطري منطقة للمشجعين بمخيمات اللاجئين الروهينغيا في كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش، وذلك ضمن مبادرة (فيفا قطر 2022 للجميع).

وأطلقت وزارة الخارجية القطرية المبادرة في 6 دول تزامنًا مع المونديال، لتمكين آلاف اللاجئين وخاصة الأطفال والشباب من مشاهدة مباريات كأس العالم عبر شاشات كبيرة.

وتهدف الفعالية إلى التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها في المخيمات، من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية الموازية للمونديال، بما في ذلك تنظيم مباريات كروية بين شباب المخيمات.

وأظهرت الصور فرحة قاطني المخيم من الأطفال وهم يتابعون المباريات على شاشة ضخمة، كما ظهر أطفال في صور أخرى وهم يلعبون الكرة في ساحة بالمخيم.

ويتوقع أن يستمتع نحو 12 ألف لاجئ من الروهينغيا بما بقي من نهائيات كأس العالم، وهم ممن يقطنون أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، وهو مخيم بمنطقة كوكس بازار على حدود بنغلاديش وميانمار يضم نحو مليون لاجئ حسب أرقام الأمم المتحدة.

وتوفر هذه الأنشطة فرصة للتعرف على جوانب من الحياة الرياضية لدول كثيرة في ظل شبه عزلة يعيشها أطفال وشباب المخيمات، وهم يشكلون غالبية سكانها.

ولا يمكن للشباب والأطفال الخروج من المخيمات بشكل قانوني، وربما يخرج بعضهم خفية بقوارب تهريب عبر البحار الإقليمية.