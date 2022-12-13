مونديال قطر 2022.. الركراكي يلعب أمام فرنسا للتأهل إلى النهائي وديشامب يتحدث عن هتافات الجماهير المغربية

قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، اليوم الثلاثاء، إن فريقه سيلعب ضد فرنسا ليتأهل إلى المباراة النهائية في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، المقررة غدا الأربعاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده قبل مباراة فريقه ضد نظيره الفرنسي “خضنا عددا من المباريات وكل مرة يتوقعون إقصاءنا، ولكنْ لا أزال هنا، ونحلم بالفوز بكأس العالم”.

ووصف الركراكي المباراة بأنها “صعبة أمام حامل اللقب وأفضل فريق ومدرب في العالم”.

وتابع “سنستمر في اللعب بطموح محاولين أن نخلق المفاجأة مرة ثانية، بالتأهل إلى المباراة النهائية”.

واستدرك مدرب المغرب “هناك مصابون عديدون ولكن يتم تعافيهم. أتينا إلى هنا لتغيير العقلية خصوصا في القارة، وهو ما أخبرت به اللاعبين، فكثيرون يقولون لقد وصلنا إلى نصف النهائي واكتفينا، وهذا ليس رأينا”.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي بالفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بكأس العالم، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من مباراة ربع النهائي.

وأصبح المغرب ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.

بدوره، أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب أن مواجهة المغرب على ملعب البيت لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة “منتخب المغرب لديه قوة كبيرة على صعيد الدفاع، وما من أحد تمكن من الوصول إلى شباكهم، فهم دافعوا أكثر من أي منتخب، وكانت خطوطهم منظمة جدّا ويقدمون أداء قويا، ولديهم مهاجمون على مستوى عالٍ، وقد شاهدت مختلف مبارياتهم وسنسعى لاختراق دفاعهم وتسجيل الأهداف”.

وأضاف “تمكنا من الوصول إلى نصف النهائي كما كان الأمر في مونديال روسيا، وهذا يعني أننا على المسار الصحيح، وعندما تعترضنا صعوبات نسعى لتجاوزها، ونحن مستعدون لمواصلة التحدي غدا”.

وتابع “لست متفاجئا بمستوى المغرب، ولاعبونا يتعايشون مع بعضهم والنتيجة هي الفيصل، كما أن بعضا من لاعبينا ليست لهم تجربة على مستوى بطولات العالم، وفي المقابل لدينا لاعبون آخرون متمرسون ولديهم خبرة دولية إلى جانب الإطار الفني، ونحن معا نمثل قوة موحدة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على أرض الملعب”.

وأشار ديشامب إلى أن “مدرب منتخب المغرب لديه طاقم جيد جدّا، وحققوا إنجازا مهما بالوصول لهذه المرحلة، وهذا يفيد بأنه مدرب جيد وقوي”.

وبشأن جماهير المغرب الكبيرة وهتافاتها داخل الملعب التي قد تؤثر على لاعبي فرنسا، قال ديشامب “المغرب وصل إلى نصف النهائي وجماهيره صوتها عالٍ، وقد تحدثت مع اللاعبين عن هذه الأمور ولكنها لن تثنينا عن تسجيل الأهداف، ولن يكون عامل الجمهور سببا في فوز المغرب غدا، ونحن أعددنا لهذا الموضوع”.

وأوضح مدرب منتخب فرنسا “أنا أركز على كرة القدم فقط، وسنحاول صناعة الفرص وتسجيل الأهداف والاعتماد على الهجمات المرتدة والتحول السريع لمجرى اللعب. المنتخبان لديهما خطط اللعب، وسنحاول الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص والتهديف”.

وأوضح ديشامب أن وصولهم لهذه المرحلة يرجع إلى أداء لاعبيه وروح الفريق، وقال “المباريات تُكسَب بتفاصيل صغيرة، ونحن نحاول أن نأخذ بكل الأسباب ونسعى لتحقيق الفوز، لدينا فلسفتنا وحصدنا كأس العالم سابقا، ولدينا طريقة جديدة وسنحاول أن نتكيف مع كل منتخب”.