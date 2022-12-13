مشجع مغربي يلغي تذكرة سفره 3 مرات خلال مشوار أسود الأطلس في مونديال قطر (فيديو)

ألغى مشجع مغربي تذاكر 3 رحلات من قطر إلى المغرب بعد تأهل أسود الأطلس في مونديال 2022.

وكان عمر الفيلالي عضو رابطة مشجعي المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، يعتقد قبل كل مباراة أنها الأخيرة لأسود الأطلس، وأنه سيغادر الدوحة بعدها.

وقال الفيلالي لمذيع برنامج (تاكسي المونديال) على الجزيرة مباشر مصطفى عاشور، إنه ألغى تذكرة الطيران الثالثة بعد مباراة المغرب والبرتغال.

وسيحضر عمر مع الجمهور المغربي مباراة نصف نهائي كأس العالم بين أسود الأطلس وديوك فرنسا غدًا الأربعاء، ثم يغادر الدوحة الخميس.

وتنبأ عاشور للمشجع المغربي في لقاء سابق بينهما في استوديو الجزيرة مباشر، بتأجيل سفره بعد فوز المنتخب المغربي.

وألهب عمر الفيلالي ومحمد دنان من رابطة مشجعي المنتخب المغربي استوديو الجزيرة مباشر الخارجي في كتارا بأغاني المدرجات التي تُردد لتشجيع المنتخب.

وطلب مذيع الجزيرة مباشر من المشجعين ترديد الأغنية التشجيعية “مبروك علينا هادي البداية وما زال ما زال”، وهي التي تغنى بها الجمهور بعد أول فوز للمنتخب وما زال.

وصنع منتخب المغرب مفاجأة بوصوله إلى نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022، وهي المرة الأولى التي يصل فيها منتخب أفريقي أو عربي إلى النصف.

وقاد المدرب وليد الركراكي أسود الأطلس إلى التأهل بعد مواجهة كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال. وخرج المنتخبان القويان الأخيران من البطولة بعد الخسارة أمام المغرب.