كأس العالم قطر 2022.. إبراهيموفيتش يكشف عن توقعاته للفريق الفائز باللقب

أشاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالمنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتوقع إبراهيموفيتش -في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في معسكر تدريبي لفريقه ميلان الإيطالي- فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين.

وقال “أعتقد أن ليونيل ميسي سيرفع الكأس”، واصفًا كلًّا من كرواتيا وفرنسا بأنهما من المنتخبات “القوية” لكنه يميل إلى تتويج ميسي.

وردًّا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال “لا أعتقد أن هذه مفاجأة لأني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم”.

وأضاف “بلوغهم دور نصف النهائي قد يكون مفاجئًا قليلًا، ولكن تذكّروا أنهم فريق جيد، وهذه المفاجآت التي أعتقد أن الناس يُحبونها”.

وعلّق إبراهيموفيتش على مغادرة النجم كريستيانو رونالدو الملعب باكيًا بعد خسارة المنتخب البرتغالي أمام نظيره المغربي وفقدانه فرصة الفوز بكأس العالم بالقول “الجميع يرغب في الفوز بكأس العالم لكن لا يفوز الجميع به”.

وكان إبراهيموفيتش، الذي لعب 121 مباراة دولية مع منتخب السويد سجّل خلالها 62 هدفًا، قد شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم مرتين عامي 2002 و2006.