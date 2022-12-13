شاهد: أطفال في المونديال يهتفون لفلسطين ويتمنون الفوز للمغرب

هتَف أطفال من جنسيات عربية مختلفة يشاركون في كأس العالم قطر 2022 لفلسطين.

وقال طفل لكاميرا الجزيرة مباشر في الدوحة إنه “يشجع فلسطين” في المونديال.

وأجمعت الجماهير العربية التي أتت إلى قطر من دول مختلفة على تشجيع منتخب المغرب في البطولة.

وتمنى عدد من المشجعين العرب الذين استطلعت الجزيرة مباشر آراءهم أن يفوز أسود الأطلس في مباراة اليوم مع فرنسا.

وذهب مشجعون آخرون إلى التعبير عن أمنيتهم بظفر المغرب بكأس العالم.

وقال مشجع مغربي إن تشجيع العرب من مختلف الجنسيات للمنتخب المغربي مدعاة للفخر، وإن لدعواتهم ودعمهم فضل في وصوله إلى هذه المرحلة.

وعبّر مشجع أردني عن سعادته بوصول منتخب عربي إلى نصف نهائي كأس العالم، وأشاد بتنظيم البطولة الدولية قائلا إن “قطر صنعت شيئا يفوق الخيال”.

وتجمهر المشجعون الذين التقتهم الجزيرة مباشر في إحدى فضاءات منطقة اللؤلؤة وسط الدوحة، التي تخصص شاشات ضخمة لنقل مباريات كأس العالم وسط أجواء حماسية بين المشجعين العرب والأجانب.