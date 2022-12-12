كأس العالم قطر 2022.. بحارة مغاربة يرقصون على متن سفينة فرحًا بتأهل منتخب بلادهم إلى المربع الذهبي (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه بحار مغربي، قبالة سواحل مدينة الدار البيضاء، يُظهر احتفال بحارة على متن سفينتهم بفوز المنتخب المغربي “أسود الأطلس” على نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، وبلوغه المربع الذهبي لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والأفريقية.

ولم يمنع غياب شاشة التلفزيون في السفينة، البحارة المغاربة من مشاهدة المباراة التاريخية، إذ استعانوا بهواتفهم رغم قسوة الأجواء داخل البحر.

واعتبر ناشطون أن المقطع يوثق الفرحة الأجمل والأكثر عفوية بين الاحتفالات التي انتشرت بعد فوز المغرب.

فرحة #المغرب تعمّ البرّ والبحر.. بحارة مغاربة يرقصون على متن السفينة فرحًا بتأهل منتخب بلادهم pic.twitter.com/dDF8bDyI8P — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 12, 2022

وعمت مدن المغرب فرحة عارمة حيث خرج ملايين المغاربة إلى الشارع للاحتفال بفوز منتخب بلادهم، ورفعوا الأعلام ورددوا الشعارات احتفالا بالفوز.

ويوم السبت الماضي، نجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري.

وأصبح المغرب ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية في عام 2002.

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي، الأربعاء المقبل، مع المنتخب الفرنسي حامل اللقب.