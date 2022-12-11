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كأس العالم قطر 2022|قطر

مشهد أثار إعجاب الجماهير.. بوفال ووالدته يلفتان أنظار العالم عقب فوز المغرب على البرتغال

صورة بوفال مع والدته أثارت إعجاب الجماهير داخل الملعب وخارجه (رويترز)
11/12/2022

لفت مهاجم المنتخب المغربي سفيان بوفال أنظار الملايين في العالم بعد احتفاله مع والدته بالفوز التاريخي على منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وعقب انتهاء المباراة، أمس السبت، توجّه بوفال إلى المدرجات ليعانق والدته ويقبّلها، داعيا إياها إلى دخول أرضية الملعب ليراقصها فرحا بالانتصار.

وأثارت صورة بوفال مع والدته إعجاب الجماهير داخل الملعب وخارجه، وحصدت مشاركة واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، صعد أشرف حكيمي نحو المدرجات لتقبيل والدته والاحتفال معها كما اعتاد خلال المباريات السابقة، بينما احتفل حارس المرمى ياسين بونو مع ابنه على أرضية ملعب الثمامة الذي شهد أحداث المباراة.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد احتفال اللاعبين مع عائلاتهم، مؤكدين أنها من المظاهر الجميلة في البطولة.

كما رأوا أن “هذه الصور بمثابة رموز حمّالة لقيم ونزعة أخلاقية”.

 

وكتب الإعلامي المغربي محمد أحداد على فيسبوك “هذه الصورة تعبّر عن شعورنا جميعا”.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية، بتأهله إلى الدور نصف النهائي بفوزه على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من شوط المباراة الأول.

وأصبح المغرب ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002.

ويواجه المغرب في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، حاملة اللقب فرنسا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي