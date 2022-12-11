مشهد أثار إعجاب الجماهير.. بوفال ووالدته يلفتان أنظار العالم عقب فوز المغرب على البرتغال

لفت مهاجم المنتخب المغربي سفيان بوفال أنظار الملايين في العالم بعد احتفاله مع والدته بالفوز التاريخي على منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وعقب انتهاء المباراة، أمس السبت، توجّه بوفال إلى المدرجات ليعانق والدته ويقبّلها، داعيا إياها إلى دخول أرضية الملعب ليراقصها فرحا بالانتصار.

وأثارت صورة بوفال مع والدته إعجاب الجماهير داخل الملعب وخارجه، وحصدت مشاركة واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

رقص لاعبي المغرب مع امهاتهم #المغرب_البرتغال pic.twitter.com/AlGlhuoWd7 — مناف علاء سعيد (@Manaf2021) December 10, 2022

وفي الوقت ذاته، صعد أشرف حكيمي نحو المدرجات لتقبيل والدته والاحتفال معها كما اعتاد خلال المباريات السابقة، بينما احتفل حارس المرمى ياسين بونو مع ابنه على أرضية ملعب الثمامة الذي شهد أحداث المباراة.

Beautiful. Bono & his son enjoying Morocco’s historic night. 🇲🇦❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CfDbWH3BoJ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 10, 2022

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد احتفال اللاعبين مع عائلاتهم، مؤكدين أنها من المظاهر الجميلة في البطولة.

كما رأوا أن “هذه الصور بمثابة رموز حمّالة لقيم ونزعة أخلاقية”.

اللقطة الاجمل في المونديال ..

احتفال بوفال ووالدته من أرض الملعب

❤️

" الله يعطي كل ام فرحة متل هالفرحة بنجاح ابنها يارب "#أسودالأطلس pic.twitter.com/AvbU438BCS — Hala Al abbadi 💙🙏🏻 (@HalaZAlabbadi1) December 10, 2022

وكتب الإعلامي المغربي محمد أحداد على فيسبوك “هذه الصورة تعبّر عن شعورنا جميعا”.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية، بتأهله إلى الدور نصف النهائي بفوزه على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من شوط المباراة الأول.

وأصبح المغرب ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002.

ويواجه المغرب في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، حاملة اللقب فرنسا.