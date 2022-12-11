مدرب كرواتيا: لا يوجد سبب للخوف من ميسي

قال المدير الفني للمنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش إنه لا يوجد ما يدعو فريقه إلى الشعور بالخوف من ليونيل ميسي عندما يواجه منتخب الأرجنتين في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم في قطر.

وأبدى داليتش ثقته في قدرة فريقه على تحجيم خطورة ميسي، قائلا “نحن بحاجة إلى مراقبته، ولكن ليس بطريقة رجل لرجل، إذ إننا لم نفعل ذلك في مباراتنا الأخيرة”، في إشارة إلى نيمار.

وباستثناء الهدف، فشل نجم المنتخب البرازيلي في اختراق دفاع منتخب كرواتيا.

واستطاع نيمار تسجيل هدف التقدم للمنتخب البرازيلي مع نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي، قبل أن يسجل برونو بيتكوفيتش هدف التعادل، مما أدى لذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وأضاف داليتش “نعلم مقدار ركضه (ميسي)، ومقدار الفترة التي يحب أن توجد الكرة تحت قدميه، وسيكون الانضباط أهم أسلحتنا الدفاعية”.

وتابع “إذا كررنا الأمر نفسه الذي قمنا به أمام البرازيل، وهو أن نكون بالقرب منه وبجواره، فلن يكون لدينا شيء نخشاه”.

وحرص مدرب كرواتيا على التأكيد أن ميسي لا يمكن أن يكون اللاعب الوحيد الذي سيتم التركيز عليه، قائلا “ميسي هو لاعبهم الرئيسي الذي يلعب بطريقة عظيمة ويرفع اسم المنتخب الوطني، ولديهم أيضا بعض اللاعبين الشباب الموهوبين ويبدون خطيرين للغاية”.

وأوضح داليتش أنه سيُجري “تحليلا مفصلا عن الأرجنتين لأننا لم نركز عليهم حتى الآن”.

وأضاف أن المنتخب الأرجنتيني معرّض لتلقي الأهداف، مشيرا إلى مباراته مع المنتخب الهولندي.

وكان المنتخب الأرجنتيني متقدما بهدفين نظيفين، قبل أن يتمكن المنتخب الهولندي من التعادل ليلعبا شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

وأكد مدرب المنتخب الكرواتي أن “الأمر متعلق بأن نقدّم أفضل ما عندنا، وأن ندخل المباراة بكامل تركيزنا”.

وتأهل المنتخب الكرواتي إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز 4-2 بركلات الترجيح على المنتخب البرازيلي بعد التعادل 1-1 في الشوطين الإضافيين.