كأس العالم قطر 2022.. ديوك فرنسا تطيح بأسود إنجلترا وتصعد لملاقاة المغرب في المربع الذهبي

فازت فرنسا 2-1 على إنجلترا، بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفا بضربة رأس قرب النهاية وأهدر المهاجم هاري كين ركلة جزاء، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم السبت.

وافتتح لاعب الوسط أوريلين تشواميني التسجيل لفرنسا بتسديدة هائلة في الدقيقة 17، وأدرك كين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعدما تعرّض زميله بوكايو ساكا لخطأ من تشواميني داخل المنطقة.

وسجل جيرو بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أنطوان غريزمان ليعيد التقدم لفرنسا في الدقيقة 78.

وحصل كين على فرصة جديدة للتعادل، بعد احتساب ركلة جزاء بسبب خطأ ضد البديل ميسون ماونت، لكن قائد إنجلترا أطاح بالكرة عاليا قبل نهاية الوقت الأصلي بـ6 دقائق أمام أكثر من 68 ألف متفرج.

وستلعب فرنسا في الدور قبل النهائي، الأربعاء المقبل، أمام منتخب المغرب الذي صعق البرتغال وخرج فائزا بهدف، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المسابقة.

وفي المباراة الأخرى بنصف النهائي ستلعب الأرجنتين مع كرواتيا.