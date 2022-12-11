مونديال قطر بالأرقام.. الجمهور السعودي في المرتبة الأولى ومباراة الأرجنتين والمكسيك تحقق المركز الثاني تاريخيا (فيديو)

رصدت قناة الجزيرة مباشر عددًا من الأرقام المميزة التي حققها كأس العالم قطر 2022.

وتشمل هذه الأرقام ما يلي:

تفكيك 170 ألف مقعد، ومنحها إلى دول نامية لتحسين البنية التحتية الرياضية فيها.

الاستفادة من 5 أو 6 ملاعب في بطولة كأس آسيا 2023 وبطولة الألعاب الآسيوية 2030.

700 ألف مشجع دخلوا البلاد لحضور فعاليات مونديال قطر، 100 ألف منهم جاؤوا من المملكة العربية السعودية، تلتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

مليونان و860 ألف مشجع حضروا المباريات وشغلوا 96% من الطاقة الاستيعابية للملاعب.

حضر 88 ألف مشجع مباراة الأرجنتين والمكسيك، مسجلين المركز الثاني في أكبر عدد حضور بعد نهائي أمريكا 1994.

خصصت شبكة المواصلات في قطر 11 مليون رحلة لضيوف المونديال عبر مختلف وسائل المواصلات، ويستخدم ما بين 650 و750 ألف راكب المواصلات المختلفة مجانًا يوميًّا.

نقلت الشبكة الرابطة بين مختلف مدن البلاد وشوارعها 5 آلاف مشجع من ملعب إلى آخر لحضور مباراتين متتاليتين في دور الـ16.

6 ملايين زائر حضروا 11 فعالية نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الشركاء بالإضافة إلى فعاليات القطاع الخاص.

زار أكثر من مليون مشجع منطقة FIFA للمشجعين، بينما توافد على مناطق التشجيع زائرون من 31 دولة اجتمعوا في مناطق التشجيع التي تتسع لـ50 ألف مشجع.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتمكنت قطر خلال السنوات الماضية من تشييد أكثر من 100 فندق جديد ضمن سلسة فنادق فخمة، ليصل إجمالي عدد الغرف في البلاد إلى أكثر من 30 ألف غرفة فندقية، كما تم إنجاز شبكة أنفاق “مترو الدوحة” التي تتضمن 38 محطة تغطي جميع المواقع الحيوية في الدولة.

وعلى صعيد آخر، يُتوقع بلوغ العائدات الاقتصادية -المنتظَر حصول دولة قطر عليها من تنظيم المونديال- نحو 17 مليار دولار، حيث تُقدَّر العائدات المالية المباشرة من تنظيم البطولة.