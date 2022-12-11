رونالدو بقي في الدوحة.. منتخب البرتغال يغادر قطر بعد هزيمته أمام المغرب (فيديو)

غادر منتخب البرتغال الدوحة، اليوم الأحد، عائدا إلى بلاده بعدما ودّع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وودّع المنتخب البرتغالي المنافسات عقب خسارة أمام منتخب المغرب بهدف دون رد، أمس السبت، في دور الثمانية من البطولة.

وأفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الأحد، بأن مجموعة من 10 لاعبين من فريق البرتغال -بمن فيهم النجم كريستيانو رونالدو- ظلوا مع عائلاتهم في قطر.

وترك اللاعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي في الدوحة صباح اليوم، بينما توجهت بقية البعثة إلى المطار في الصباح.

كما ظل رافاييل غوريرو -لاعب فريق بوروسيا دورتموند- في قطر مثل رونالدو ولاعبين آخرين.

Uma equipa que deu tudo em campo. Adeptos que nunca se cansaram de puxar pela Seleção, em qualquer parte do mundo. Queríamos todos chegar mais longe, mas vamos continuar juntos a orgulhar Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/UAmMNgPN3o — Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022

ودخل رونالدو بعد المباراة في نوبة من البكاء الشديد بعد خسارة بلاده أمام المغرب. وأحرز يوسف النصيري هدف المباراة في الدقيقة 42، بعد أن ارتقى عاليا وسدد كرة رأسية قوية سكنت الشباك البرتغالية.

ولم يبدأ رونالدو (37 عاما) المباراة أمام المغرب، وجلس على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 51 عندما أشركه المدرب فرناندو سانتوس.

ولم يلعب رونالدو -الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا- أساسيا في الفوز 6-1 على سويسرا في دور الـ16.

وكان رونالدو مستاءً من استبعاده من التشكيلة الأساسية، لكن الاتحاد البرتغالي نفى تقارير بأنه هدد بالرحيل عن البطولة.