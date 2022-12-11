رجال الأمن في ملعب الثمامة يحتفلون بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر رجال الأمن في ملعب الثمامة وهم يحتفلون بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم.

وتجمّع رجال الأمن حول زميلهم المغربي وهم يهتفون لبلاده بعد الإنجاز العربي والأفريقي التاريخي.

وقال رجل الأمن المغربي إن فوز منتخب بلاده “إنجاز لجميع العرب والموجودين هنا. شكرا للجميع وتحية للمغرب”.

ويستمر حلم المغاربة المذهل مع تأهل “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي مونديال قطر في إنجاز مثير لم يحققه سابقا أي منتخب أفريقي أو عربي.

ولم يسبق أن نجح أي منتخب أفريقي أو عربي في تجاوز ربع النهائي، حيث فشلت منتخبات الكاميرون عام 1990 والسنغال عام 2002 وغانا عام 2010 في الوصول إلى المربع الذهبي لأرقى بطولات كرة القدم.

وعمت الفرحة الملايين من الجماهير المغربية، السبت، بعد الإنجاز التاريخي.

واحتفل المغاربة في المقاهي والمنازل وأماكن المشاهدة المفتوحة بمجرد انتهاء المباراة، مرددين شعارات احتفالا بالفوز.

وتفاعل الجمهور مع منتخب بلاده بالتشجيع والهتاف متجاوبا مع مجريات اللقاء، ليخرجوا إلى الشوارع احتفاء بذلك.