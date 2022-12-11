جدول وتفاصيل المباريات المتبقية في كأس العالم قطر 2022

انتهت مباريات دور الثمانية في كأس العالم أمس السبت، لتتبقى 4 مباريات على ختام المسابقة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي ما يلي المباريات المتبقية ومواعيدها:

قبل النهائي

الأرجنتين ضد كرواتيا: الثلاثاء 13 ديسمبر الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، على ملعب لوسيل.

المغرب ضد فرنسا: الأربعاء 14 ديسمبر الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، على ملعب البيت.

مباراة تحديد المركز الثالث

ستجمع بين الخاسر من مباراتي قبل النهائي، وستقام يوم السبت 17 ديسمبر الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش، على ملعب خليفة الدولي.

المباراة النهائية

ستجمع بين الفائز من مباراتي قبل النهائي، وستقام يوم الأحد 18 ديسمبر الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش، على ملعب لوسيل.