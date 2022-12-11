تحول إلى بطل قومي.. يوسف النصيري تجاوز الانتقادات وأوصل المغرب إلى نصف نهائي المونديال

منح اللاعب يوسف النصيري المنتخب المغربي التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المغرب في نهائيات كأس العالم، بعدما أحرز هدف الفوز على البرتغال في الدور ربع النهائي محققا إنجازا عربيا وأفريقيا هو الأول من نوعه في تاريخ المونديال ليصبح بطلا قوميا في بلاده، بعد أن ارتفعت أصوات كثيرة تنتقده وتطالب بعدم استدعائه للمنتخب بسبب تراجع مستواه.

وكافأ النصيري بمستواه العالي مدربه الوطني وليد الركراكي على ثقته به، ومنحه الفرصة بعد فترة من التخبط وتراجع المستوى والابتعاد عن تشكيلة فريقه إشبيلية الذي يحتل المركز الـ18 في الدوري الإسباني.

مهاجم هداف وشرس في الوقت ذاته، هذا ما وجده الركراكي في النصيري صاحب البنية الجسدية القوية، الذي لا يضعف أمام صلابة المدافعين، وهو ما ظهر بقوة خلال نهائيات كأس العالم خاصة بعد هدفه الأهم في مسيرته الكروية بمرمى البرتغال.

هدف النصيري في مرمى البرتغال جعله الهداف التاريخي للمغرب في نهائيات كأس العالم برصيد 3 أهداف، متفوقا على كل من عبد الرزاق خيري وصلاح الدين بصير وعبد الجليل كماتشو الذين سجّل كل منهم هدفين، ثنائية لخيري في مونديال المكسيك 1986، وثنائية لكل من بصير وكماتشو في مونديال فرنسا 1998، وللنصيري 17 هدفا في 55 مباراة دولية.

رأسية النصيري تقود #المغرب إلى تأهل تاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم للقدم

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وأصبح النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين من المونديال، فضلا عن أنه تساوى مع كل من السعوديَّين سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهبي الخزري في لقب أكثر اللاعبين العرب تسجيلا في تاريخ المونديال.

وسجّل مهاجم إشبيلية الإسباني هدفه المونديالي الأول قبل 4 سنوات في روسيا 2018 في مباراة المغرب وإسبانيا التي انتهت بالتعادل (2-2)، بينما جاء هدفه الثاني في النسخة الحالية في مرمى كندا في المباراة التي انتهت بفوز المغرب (2-1) في دور المجموعات.

ويقوم النصيري (25 عاما) بمجهود رائع في هجوم المنتخب المغربي، ولا يعرف قيمته سوى الركراكي الذي دافع عنه أمام الانتقادات التي تعرّض لها خلال الفترة الماضية في ظل تراجع مستواه بعد تعافيه من الإصابة، وإخفاقه في استعادة مركزه في التشكيلة الأساسية لفريق إشبيلية.

ولم يسجل المهاجم المغربي هذا الموسم في مختلف المسابقات إلا هدفين فقط مع إشبيلية في دوري الأبطال الأوربي، الأول في مرمى بروسيا دورتموند الألماني خلال المباراة التي انتهت بخسارة فريقه (1-4)، والثاني في مرمى كوبنهاغن الدنماركي عندما حقق فريقه الفوز (3-صفر).

بينما أخفق في التسجيل خلال 10 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في الكأس.

ورغم ابتعاده عن التهديف خلال الفترة الماضية، فإن الركراكي دافع عنه وآمن به ضد الأصوات المطالبة باستبعاده من التشكيلة الأساسية ومنح الفرصة للآخرين.

وردّ النصيري الجميل لمدربه، وكان على قدر المسؤولية في قيادة هجوم المنتحب المغربي حتى الآن.

ويرى الركراكي أن النصيري لاعب من طراز فريد ينفّذ ما يُطلب منه، وموهبة لا يقدّرها الكثيرون، لذلك فهو المهاجم الأساسي للمنتخب في تشكيلة جميع مدربيه السابقين، خاصة أنه لاعب لا غنى عن خدماته في التشكيلة.

وبدأ النصيري مسيرته الكروية في فريق المغرب الفاسي، وهو أبرز نادٍ من ناحية الألقاب في مدينة فاس المغربية التي وُلِد فيها اللاعب عام 1997، قبل أن يلتحق عام 2011 بأكاديمية محمد السادس في مدينة سلا المغربية التي تعنى بالمواهب الصغيرة، بعدما أعجب المدرب الفرنسي المغربي ناصر لارغيت -الذي كان يدير الأكاديمية آنذاك- بضرباته الرأسية وتسديداته ولياقته العالية وقوته البدنية.

وبسبب تميزه بين أقرانه، تلقى المهاجم المغربي عرضا من نادي ملقا الإسباني في عام 2015، وقضى معه فترة مميزة وصلت إلى صيف 2018، ثم تعاقد معه نادي ليغانيس الإسباني ليخوض هذه التجربة الجديدة، وبعدها انتقل إلى نادي إشبيلية عام 2020 مقابل 25 مليون يورو.

وخلال فترة وجوده في الدوري الإسباني، قدّم النصيري مستويات عالية حتى بات أحد أهم اللاعبين المغاربة في أوربا، الأمر الذي جعله أحد العناصر الأساسية في هجوم المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة.