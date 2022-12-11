المدرب سعيد رزكي: هكذا نجحت خطة الركراكي في إبطال مفعول منتخب البرتغال (فيديو)

قال مدرب كرة القدم ونجم الكرة المغربية السابق سعيد رزكي، إن فوز منتخب المغرب على إسبانيا كان حلمًا، لأن منتخبها قوي ويتمكن من الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، كما أنه يضم لاعبين متميزين.

ومضى في تحليل لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أمس السبت، إلى أن وصول المغرب إلى النهائي قد يصبح حقيقة وواقعًا.

ورأى رزكي أن تخوف مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس من أسود الأطلس كان في محلّه، فقد أغلقت خطة وليد الركراكي كل الممرات، إدراكًا منه أن خطته تكون اللعب الطولي.

وقال المدرب السابق إن منتخب المغرب “أطاح بالرؤوس الكبيرة في انتظار أن يأتي القادمون”، في إشارة إلى الفوز على إسبانيا والبرتغال.

وأشاد رزكي بلاعبي المنتخب المغربي، ووصفهم بأنهم “الكبار” الذين أصبحوا محط أنظار الفرق العالمية، ومنهم ياسين بونو ويوسف النصيري وهو الهداف التاريخي للمغرب، إذ سجّل هدفًا ضد إسبانيا في 2018 وهدفين في كأس العالم قطر 2022.

وأشار المدرب إلى أن النصيري لاعب بمقومات عالية، إلا أنه لم يلعب هذا الموسم الكثير من المباريات بسبب الإصابة.

وأكد المتحدث للمسائية أن المغرب يستفيد من لاعبيه المحترفين في أوربا، دون نسيان أن خط دفاع المنتخب تكوّن كله في البطولة المغربية، كما أن الاحتياط لاعبون من الدوري المغربي، وهو من الدوريات مرتفعة المستوى.