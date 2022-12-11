المدرب الإنجليزي تشاك مارتن: أرفع القبعة لقطر ومتأكد أن فرنسا تخشى منتخب المغرب (فيديو)

قال مدرب كرة القدم الإنجليزي تشاك مارتن، إن ما صنعه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، معجزة وقصة من الخيال.

ورأى مارتن، الذي حلّ أمس السبت ضيفًا على الجزيرة مباشر، أن تأهل أسود الأطلس إلى نصف النهائي في المونديال إنجاز مستحق وانتصار لكل العرب والعالم الإسلامي، وذهب إلى القول إنه “من الرائع أن ينظم كأس العالم بلد عربي ويفوز به بلد عربي”.

ودعا مارتن إلى مواصلة الحلم الذي بدأه الوطن العربي بتنظيم كأس العالم، وأكد أن فرنسا تخشى المغرب الآن.

A proud day in Morocco's football history! 🇲🇦🙌 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 11, 2022

ويلتقي أسود الأطلس منتخب الديوك، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ووصف مارتن ما قدمته قطر في النسخة الحالية من كأس العالم بأنه “عرض استثنائي شاهده العالم”.

وقال المدرب إنه التقى في قطر عددًا كبيرًا من المشجعين من بلده المملكة المتحدة، الذين أشادوا بالبطولة وبالتنظيم الذي مكّنهم من مشاهدة مبارتين في اليوم الواحد.

ونقل مارتن للجزيرة مباشر شعور المشجعين بالأمان في قطر، قائلًا “أرفع القبعة للشيخ تميم وللدولة”.

وسجّل منتخب المغرب اسمه في كتب التاريخ، وفجّر مفاجأة مدوية جديدة بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم، في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي أو أفريقي، بالفوز (1-صفر) على البرتغال بطلة أوربا السابقة في دور الثمانية.

وأحرز مهاجم المغرب يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وتألق حارس المغرب ياسين بونو في إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة، ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي أمام نحو 44 ألف متفرج في ملعب الثمامة أغلبهم من المشجعين العرب.