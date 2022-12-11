القدس.. قوات الاحتلال تقمع المحتفلين ببلوغ المغرب نصف نهائي كأس العالم (فيديو)

قمعت الشرطة الإسرائيلية، السبت، عشرات الشبان الفلسطينيين وسط القدس أثناء احتفالهم بفوز المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر أمام نظيره البرتغالي.

وأظهرت تسجيلات مصورة اعتداء قوات إسرائيلية راجلة وأخرى من فرق الخيالة بالضرب بالهراوات على الشبان المحتفلين، وحاولت اعتقال عدد منهم في منطقتي باب العامود وشارع صلاح الدين وسط القدس.

خيالة الاحتلال تفضُّ احتفالات المقدسيين قبل قليل pic.twitter.com/FsZCtbAbOz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 10, 2022

وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن عدد من الإصابات برضوض في صفوف الشبان المحتفلين.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية أي تجمعات للاحتفال بفوز المنتخب المغربي، رغم أنها اقتصرت على رفع الأعلام المغربية والفلسطينية وترديد شعارات تحتفي بالفوز.

معتدية على من فيه.. قوات الاحتلال تكسِّر أحد المحال التجارية في القدس pic.twitter.com/fiR8wf40jP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 10, 2022

وشهدت مناطق أخرى في مدينة القدس احتفالات نظمها فلسطينيون بشكل عفوي، احتفاء بفوز المنتخب المغربي.

وانطلقت احتفالات صاخبة بين مشجعي المنتخب المغربي بعدما أصبح فريقهم أول منتخب أفريقي على الإطلاق يتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، إذ أُطلِقت هتافات نصر وانهمرت دموع الفرح داخل الاستاد وانطلقت الجماهير إلى الشوارع في المغرب والدول العربية.

يشار إلى أنه بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد في مونديال قطر 2022، أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم منذ إطلاقه عام 1930.