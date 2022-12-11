أمير قطر يهنئ ملك المغرب بصعود منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال

هنّأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء السبت، ملك المغرب محمد السادس بفوز منتخب بلاده على نظيره البرتغالي والصعود إلى نصف النهائي.

وذكر بيان الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد “أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع ملك المغرب، هنّأه خلاله بفوز المنتخب المغربي لكرة القدم وصعوده إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم قطر 2022، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذه المرحلة في تاريخ البطولة”.

من جانبه، أعرب ملك المغرب -وفق البيان- عن “شكره وتقديره لأمير قطر” متمنيًا “النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم ما تبقى من منافسات البطولة العالمية”.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي بفوزه على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من شوط المباراة الأول.

وأظهرت مشاهد مرئية احتفال أمير قطر برفع العلم المغربي وسط أجواء حماسية من مدرجات ملعب الثمامة المونديالي، وسط هتاف الجماهير حوله احتفاء بتأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم.

وأصبح المغرب ثالث منتخب من خارج أوربا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002.

ويواجه المغرب في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، حاملة اللقب فرنسا بعد فوزها على إنجلترا (2-1) في ختام مباريات دور الثمانية.