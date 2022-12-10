“معجزة”.. مشجع يعبّر عن سعادته البالغة بفوز المغرب على البرتغال (فيديو)

عمت الفرحة ملايين الجماهير المغربية، اليوم السبت، بعد بلوغ منتخب بلادهم نصف نهائي مونديال قطر 2022 لأول مرة في تاريخ الدول العربية والأفريقية بتغلبه على نظيره البرتغالي في دور الثمانية بهدف دون رد.

ونزل مئات الآلاف من مختلف الطبقات الاجتماعية المغربية إلى الشوارع الرئيسية والساحات والميادين بكل المدن احتفالا بالإنجاز التاريخي.

ووصف أحد المشجعين ما حدث بأنه “معجزة” تحققت على يد المدرب الوطني وليد الركراكي.

وأضاف أن المنتخب المغربي قادر على تخطي عقبة الدور قبل النهائي والوصول إلى نهائي كأس العالم.

وتأهل المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر بفوزه على البرتغال بهدف دون مقابل في ملعب “الثمامة” ضمن دور الثمانية، محققا بذلك إنجازا كرويا عربيا أفريقيا غير مسبوق.

ويُعَد هذا التأهل الأول على مستوى المنتخبات العربية والأفريقية.

وبعد المباراة، قال مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي إن “أسود الأطلس” لم يحققوا شيئا رغم الوصول لأول مرة إلى نصف نهائي كأس العالم، وسيبدأ الاستعداد للمباراة القادمة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للركراكي عقب فوز منتخب “أسود الأطلس” على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل، في مباراة ربع نهائي مونديال قطر 2022.

واستدرك الركراكي “صراحة قمنا بأشياء كثيرة جدا، وسنعود لنكتشف ذلك بعد نهاية المونديال”.

وتابع “رأيتم كيف لعبنا مع كرواتيا، ورأيتم أنها أخرجت المنتخب البرازيلي من المونديال”.

وزاد “المشكل الذي يؤرقنا الآن هو الإصابات، ونحن فرحون لإيصال أفريقيا إلى نصف نهائي المونديال لأول مرة”.

ويرى المدرب المغربي أن “المباراة مع البرتغال كانت صعبة جدا، في غياب ناصر مزواري ونايف أغرد، بينما لعب القائد رومان سايس وهو مصاب”.

ويشارك المغرب للمرة السادسة في المونديال بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، ونجوم مثل العميد غانم سايس لاعب بيشكتاس التركي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى سفيان مرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي، وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وينتظر المنتخب المغربي في الدور القادم الفائز من اللقاء بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا.