بعد تعادل جنوني 2-2.. الأرجنتين تهزم هولندا بركلات الترجيح وتواجه كرواتيا في قبل النهائي

تأهل المنتخب الأرجنتيني للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022 عقب فوزه على نظيره الهولندي 4 / 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2 في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، مساء الجمعة، في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله ناهويل مولينا في الدقيقة 38، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، لكن المنتخب الهولندي تمكن من العودة في النتيجة بهدفين سجلهما فوتر فيجورست في الدقيقتين 83 و11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب الأرجنتيني كل من ليونيل ميسي ولياندرو باريديس وجونزالو مونتييل ولاوتارو مارتينيز، وأهدر إنزو فرنانديز.

وسجل للمنتخب الهولندي كل من تيون كووبميينيرز وفوتر فيجورست ولوك دي يونغ، فيما أهدر فيرجيل فان دايك وستيفن بيرجويس.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني، في الدور قبل النهائي، مع نظيره الكرواتي الذي تغلب على المنتخب البرازيلي، في وقت سابق الجمعة.