بعد تعادل جنوني 2-2.. الأرجنتين تهزم هولندا بركلات الترجيح وتواجه كرواتيا في قبل النهائي
تأهل المنتخب الأرجنتيني للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022 عقب فوزه على نظيره الهولندي 4 / 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2 في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، مساء الجمعة، في دور الثمانية من البطولة.
وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله ناهويل مولينا في الدقيقة 38، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، لكن المنتخب الهولندي تمكن من العودة في النتيجة بهدفين سجلهما فوتر فيجورست في الدقيقتين 83 و11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.
إحصائيات مباراة منتخبي #هولندا و #الأرجنتين#قنا_رياضي #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022#هولندا_الأرجنتين #NEDARG#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HysdCGL1ou
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 9, 2022
وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب الأرجنتيني كل من ليونيل ميسي ولياندرو باريديس وجونزالو مونتييل ولاوتارو مارتينيز، وأهدر إنزو فرنانديز.
وسجل للمنتخب الهولندي كل من تيون كووبميينيرز وفوتر فيجورست ولوك دي يونغ، فيما أهدر فيرجيل فان دايك وستيفن بيرجويس.
#قنا_فيديو |
أجواء كرنفالية تملأ أرجاء #استاد_لوسيل المونديالي وسط حضور الجماهير الأرجنتينية والهولندية #قنا_رياضي #هولندا_الأرجنتين #كأس_العالم_قطر_2022 #NEDARG #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ek6SUVh5I4
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 9, 2022
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني، في الدور قبل النهائي، مع نظيره الكرواتي الذي تغلب على المنتخب البرازيلي، في وقت سابق الجمعة.
#الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزها على #هولندا بركلات الترجيح (4-3) عقب نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2)#قنا_رياضي #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022#هولندا_الأرجنتين #NEDARG#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WwttGXltIC
— قنا الرياضي (@QNA_Sports) December 9, 2022