كأس العالم

جدول مباريات
كأس العالم قطر 2022

على طريقة “رجل المترو”.. مشجعو المنتخب المغربي يهتفون: “رونالدو.. من هنا” (فيديو)

10/12/2022

احتفل الآلاف من أنصار المنتخب المغربي في العديد من مناطق الدوحة بالفوز على البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

وعلى طريقة “رجل المترو”، سخرت الجماهير من قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورددت بصوت واحد “رونالدو.. من هنا” (This way)، أي إلى الخارج بعد خسارة منتخب بلاده.

وتأهل المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر بفوزه على البرتغال بهدف دون مقابل، السبت، في ملعب “الثمامة” ضمن دور الثمانية، محققا بذلك إنجازا كرويا عربيا أفريقيا غير مسبوق.

الفرحة تعم الشوارع

وعمت الفرحة العارمة الشوارع في المغرب والدول العربية، وخرجت الجاليات المغربية في الميادين الأوربية، بعد بلوغ “أسود أطلس” نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ العرب والأفارقة.

(غيتي)

كما خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع للاحتفال بمجرد انتهاء المباراة، خصوصا في العاصمة الرباط والمدن الكبرى وقرب المقاهي.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد حماسية وفرحة عارمة لدى جمهور أسود الأطلس مع إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية إيذانا ببدء احتفالات انطلقت من قطر نحو العالم العربي.

وتداول مغردون محتفلون صورا ومقاطع فيديو للمسيرات والاحتفالات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل