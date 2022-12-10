على طريقة “رجل المترو”.. مشجعو المنتخب المغربي يهتفون: “رونالدو.. من هنا” (فيديو)
احتفل الآلاف من أنصار المنتخب المغربي في العديد من مناطق الدوحة بالفوز على البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.
وعلى طريقة “رجل المترو”، سخرت الجماهير من قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورددت بصوت واحد “رونالدو.. من هنا” (This way)، أي إلى الخارج بعد خسارة منتخب بلاده.
وتأهل المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر بفوزه على البرتغال بهدف دون مقابل، السبت، في ملعب “الثمامة” ضمن دور الثمانية، محققا بذلك إنجازا كرويا عربيا أفريقيا غير مسبوق.
الفرحة تعم الشوارع
وعمت الفرحة العارمة الشوارع في المغرب والدول العربية، وخرجت الجاليات المغربية في الميادين الأوربية، بعد بلوغ “أسود أطلس” نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ العرب والأفارقة.
كما خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع للاحتفال بمجرد انتهاء المباراة، خصوصا في العاصمة الرباط والمدن الكبرى وقرب المقاهي.
ووثقت مقاطع فيديو مشاهد حماسية وفرحة عارمة لدى جمهور أسود الأطلس مع إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية إيذانا ببدء احتفالات انطلقت من قطر نحو العالم العربي.
وتداول مغردون محتفلون صورا ومقاطع فيديو للمسيرات والاحتفالات.
O melhor lugar do mundo para estar neste sábado: Rabat, a capital do Marrocos.pic.twitter.com/3u0EWg8y6o
— Arthur Sandes (@_arthursandes) December 10, 2022
خاص #ساحات_عاجل
"المغرب بنحبه.. يموت اللي ما بحبه" احتفالات في باب #العامود #بالقدس المحتلة فرحاً بفوز #المغرب وتأهله لنصف نهائي #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/2JQvVxC9jG
— ساحات 🇵🇸 – عاجل (@Sa7atPlBreaking) December 10, 2022
الأردنيون يحتفلون بفوز #المغرب على #البرتغال من أمام السفارة المغربية #الأردن #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/v7bzT9tGQc
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 10, 2022
احتفالات بفوز منتخب المغرب في طرابلس لبنان 🇲🇦#المغرب_البرتغال pic.twitter.com/IzteDfAvsG
— لبناني (@Lebnenihor1) December 10, 2022
احتفال الجماهير #السعودية والمغربية في الرياض بمناسبة فوز #المغرب_البرتغال 🇲🇦 pic.twitter.com/Ni8ISFipIF
— وسع صدرك (@ksa12ksa129) December 10, 2022
#morroco #WorldCup2022 #FIFAWorldCup #celebration #Lions #Football #Tetouan pic.twitter.com/pQ232LfOKJ
— Alae El Bagari (@AlaeBagari) December 10, 2022
Early celebrations in Rotterdam on Morroco’s win https://t.co/jPEJFrmhcU
— Zeeshan Usmani (@ZHUsmani) December 10, 2022