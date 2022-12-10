رأسية النصيري تقود المغرب إلى تأهل تاريخي لنصف نهائي كأس العالم

سجّل يوسف النصيري هدفا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول ليهدي المغرب فوزا غاليا (1-صفر) على البرتغال، ليصبح أسود الأطلس أول فريق عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وارتقى النصيري عاليا بعد تمريرة من الجانب الأيسر، ووضع الكرة برأسه من مدى قريب في شباك الحارس ديوجو كوستا في الدقيقة 42.

وضغط المنتخب البرتغالي في محاولة لإدراك التعادل لكن الحارس المغربي ياسين بونو تصدى لمحاولاته.

ونجحت ثلاثة منتخبات أفريقية سابقا في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم، هي الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010)، لكن أسود الأطلس أصبحوا اليوم أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى المربع الذهبي.

وسيلعب المغرب مع الفائز من المواجهة بين فرنسا وإنجلترا في وقت لاحق اليوم السبت.