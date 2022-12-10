بعد الإنجاز الاستثنائي.. مشاهير يهنئون المغرب ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر

انهالت التهنئة على المغرب، يوم السبت، بعد بتأهله إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2022 وفوزه على البرتغال بهدف دون رد.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهنئة باللغة العربية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للمغرب.

أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز. 🇲🇦🇹🇷 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 10, 2022

كما هنأ المالك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك، المغرب، ونشر تغريدة أرفق فيها علم المغرب، وكتب “مبارك للمغرب”.

🇲🇦🇲🇦 Congrats Morocco!! 🇲🇦🇲🇦 — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022

وكتب منتخب المغرب اسمه في كتب التاريخ، وفجّر مفاجأة مدوية جديدة بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي أو أفريقي، بالفوز (1-صفر) على البرتغال بطلة أوربا السابقة في دور الثمانية في قطر السبت.

وسجّل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وتألق حارس المغرب ياسين بونو في إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة، ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي أمام نحو 44 ألف متفرج في استاد الثمامة أغلبهم من المشجعين العرب.

وقال مدرب المغرب وليد الركراكي “كتبنا التاريخ لأفريقيا”.

“هذا وقت أفريقيا”

ولم تفوت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا فرصة التهنئة للفريق المغربي.

وكتبت كلمات من أغنيتها الشهيرة “واكا واكا” التي غنتها خلال مونديال جنوب أفريقيا 2010، وقالت “هذا وقت أفريقيا” (This time for Africa).

كما هنأت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر المغرب، وكتبت تغريدة “المغرب.. هيا بنا” (Morocco let’s gooooooooo)

Morocco 🇲🇦 let’s gooooooooo 💪🏽 — Ilhan Omar (@IlhanMN) December 10, 2022

وكتب حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد المبارة “التاريخ”.

History. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2022

كما هنأ الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو المغرب، وقال “هذه شهادة أن أفريقيا آخذة في النهوض، وأننا قوة لا يستهان بها”.

You have truly made us proud #Morocco. This victory is more than just qualifying beyond the Quaters. This is a testimony that Africa is rising & we are a force to be reckoned with. Felicitations for the history-making passage to the #FIFAWorldCup Semi-finals. Congratulations #Mar pic.twitter.com/KBfLN4A58G — Mohamed Farmaajo (@M_Farmaajo) December 10, 2022

يا الله .. يا الله .. المغرب اصبحت كاتب التاريخ .. وهي من تكتبه من جديد .. للوطن العربي وأفريقيا .. المغرب بتزلزل العالم وبتبهره

وبتقهر كبار العالم وبتفترسهم pic.twitter.com/LJPXCo7qTX — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 10, 2022

تحية لمن جعلوا ممكناً ما ظنه البعض مستحيلاً ..

تحية لمن جعلوا عشرات الملايين يصيحون : هل من مزيد ؟!!

كتبت الاجابة لمن ادمن الطرق .. وها هم الاشقاء بين الاربعة الكبار بعد سنوات من العرق والكفاح واستمرار المحاولة مرة تلو اخرى بلا يأس .. الله غالب

#المغرب_البرتغال pic.twitter.com/vgiY4d8vrP — معتز مطر (@moatazmatar) December 10, 2022

ألف مبروك ✊🇲🇦✊ أسود الأطلس يكتبون التاريخ.

المغرب يعبر إلى المربع الذهبي بالمونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم . #كأس_العالم_قطر_2022 🇶🇦🏆 pic.twitter.com/FOHCDJUHte — 🕊 أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) December 10, 2022