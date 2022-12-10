بالدموع.. رونالدو يودّع كأس العالم (فيديو)

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة من البكاء الشديد بعد خسارة بلاده أمام المغرب بهدف مقابل لا شيء في مباراة دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وسجّل يوسف النصيري هدف المباراة في الدقيقة 42، بعد أن ارتقى عاليا وسدد كرة رأسية قوية سكنت الشباك البرتغالية.

ولم يبدأ رونالدو (37 عاما) المباراة أمام المغرب، وجلس على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 51 عندما أشركه المدرب فرناندو سانتوس.

ولم يلعب رونالدو -الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا- أساسيا في الفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر.

وكان رونالدو مستاءً من استبعاده من التشكيلة الأساسية، لكن الاتحاد البرتغالي نفى تقارير بأنه هدد بالرحيل عن البطولة.