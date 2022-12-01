900 حركة جوية بمطارَي قطر في يوم واحد فقط من مونديال 2022

شهد مطارا حمد والدوحة الدوليين، أمس الأربعاء، أكثر من 900 حركة جوية لطائرات من مختلف دول العالم.

وسجل مطارا دولة قطر هذا العدد في اليوم الحادي عشر فقط من مونديال قطر 2022، الذي وافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

✈️ أكثر من 900 حركة جوية للطائرات في مطاري حمد والدوحة الدوليين يوم الأربعاء 30 نوفمبر

🛫🛬#كأس_العالم_قطر_2022 #كأس_العالم_2022 #قطر 🇶🇦#كأس_العالم #قطر2022 pic.twitter.com/vBQG9D773W — وزارة المواصلات 🇶🇦 Ministry of Transport (@MOTQatar) December 1, 2022

وأعلنت وزارة النقل القطرية عن 9 آلاف و663 رحلة لحافلات النقل العام، أمس الأربعاء فقط، استخدمها ضيوف المونديال للتنقل بين الملاعب المونديالية، والتنقل وسط المدن.

ونقلت الحافلات في اليوم الحادي عشر من مونديال قطر 2022 ركّابًا بلغ عددهم 284 ألفا و851.

وأفادت الوزارة الوصية استخدام 8 آلاف و646 راكبًا لترام مشيرب وترام المدينة التعليمية يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

ونقل المترو وترام مدينة لوسيل 761 ألفًا و635 راكبًا في اليوم الحادي عشر فقط من المونديال.

وللمرة الأولى، منذ أول بطولة لكأس العالم في الأوروغواي عام 1930، تسمح المسافات المتقاربة بين الملاعب في قطر للجماهير بمشاهدة مباراتين أو ثلاثا يوميًّا من الملعب، خلال دور المجموعات.

وتعتبر أطول مسافة بين ملعبين هي تلك الفاصلة بين ملعبي “البيت” و”الوكرة”، وتبلغ نحو 56 كيلومترًا، أما أقصر مسافة فهي تلك الواقعة بين ملعبي “خليفة الدولي” و”مؤسسة قطر”، وتبلغ 5 كيلومترات و600 متر.

ولا تستغرق الرحلة بين أي من ملاعب البطولة الثمانية أكثر من ساعة واحدة، مما يعني أنه باستطاعة الجماهير تشجيع منتخبها المفضل في “الوكرة” جنوبي الدوحة في مباراة تقام بعد الظهيرة، ثم اللحاق بأجواء الإثارة في مباراة أخرى على ملعب “البيت”، بمدينة الخور شمالي قطر، مساء اليوم نفسه.

واستعدت دولة قطر لمنافسات بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 بثمانية ملاعب يتمتع كل منها بإمكانيات مذهلة وفريدة من نوعها، لاستضافة الفرق المشاركة وجماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.