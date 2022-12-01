كأس العالم قطر 2022.. إعلامي بريطاني ينتقد نفاق الغرب ويقول: قطر تقوم بعمل رائع (فيديو)

انتقد الإعلامي البريطاني بيرس مورغان خلال افتتاح برنامجه “بعيدا عن الرقابة” ما وصفه بـ”نفاق الغرب” لا سيما بريطانيا فيما يتعلق باستضافة قطر لكأس العالم 2022.

وقال مورغان “خلال الأسابيع الماضية كانت الرواية سلبية بشكل فريد حول كأس العالم مدفوعة غالبا من إنجلترا ولكن هنا في الدوحة الحقيقة تبدو مختلفة تماما”.

وأضاف: “أنا موجود في الدوحة منذ عدة أيام، ووجدت مدينة رياضية عالمية مزدهرة، ومشاهد مذهلة للبطولة تجري في ملاعب رائعة مبنية لهذا الغرض، والتي تمتلئ بالمزيد مع كل مباراة”.

وفي إشارة إلى منع شارات المثلية والخمور في الملاعب، قال مورغان “الأحاديث في قطر لا تتعلق بقبعات قوس قزح أو شاراتها بل تتعلق خصوصا بكرة القدم، البطولة هنا في قطر لا تشبه كل العناوين الإخبارية السيئة التي نراها في بلادنا”.

وأضاف: “المشجعون من حول العالم يختلطون بأمان وسعادة، وعلى الرغم من أن الجعة لا تباع في الملاعب، فإن من يريدون شرب الخمور يمكنهم فعل ذلك في أماكن كثيرة في البلاد، وليس هناك ما يشير إلى المشاهد المخزية المليئة بالخمور لنهائي كأس الأمم الأوربية في ويمبلي، ويبدو أننا نسينا في إنجلترا أنه في عام 1966 عندما استقبلنا كأس العالم، كانت المثلية ممنوعة في بلادنا”.

بهذه المقدمة النارية.. الإعلامي البريطاني بيرس مورغان يرد على جميع منتقدي #قطر لاستضافتها #كأس_العالم_2022، في افتتاح حلقة من برنامجه Uncensored من قلب #الدوحة هذه المرة.#كاس_العالم_FIFA #العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/NH6QBPuPA4 — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 30, 2022

وألمح مورغان إلى أن الشرق الأوسط يحتاج إلى الكثير من الوقت لعلاج مشاكل حقوق الإنسان، واستطرد قائلا” لكن الأمر ينطبق أيضا على العديد من دول أوربا، بصراحة عندما يتعلق الأمر بالأخلاق هل نحن حقا في إنجلترا في موقع مناسب لإلقاء محاضرات على الشرق الأوسط حول القوانين أو القيم بعد أن غزت العراق بشكل غير قانوني وأشعلت هناك شرارة عقدين من الإرهاب؟

وختم مورغان مقدمته بالقول” هذه المنطقة -الشرق الأوسط- لطالما استحقت استضافة كأس العالم، ودون نكران بإمكاني أن أقول لكم هذا ما يفكر به أغلب الناس هنا، أن قطر تقوم بعمل رائع”.

بيرس مورغان: – الناس في انجلترا نست انه عندما قمنا باستضافة كأس العالم في عام 1966 كانت المثلية جريمة في دولتنا. pic.twitter.com/lfu1EXWBRq — Ali 🇸🇦 (@3ly3r) November 29, 2022

حملة ممنهجة

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد قال إن دولة قطر تتعرض إلى حملة لم يسبق أن تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم.

وأضاف الأمير، في خطاب ألقاه خلال افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى: “منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد”.

وتابع: “ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة”.

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر ألمانيا تسايتونغ” إن قطر تواجه حملة ممنهجة ضدها منذ 12 عاما، منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم؛ وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة.

ورأى الوزير القطري أن من المفارقات اللعب على هذا الوتر في دول أوربية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية، مبينا أن هذا التصرف ينم عن غطرسة وعنصرية.