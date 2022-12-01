كأس العالم قطر 2022.. مدرب السعودية: لم نستحق الفوز.. ومدرب المكسيك: أتحمل مسؤولية الخروج

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن “الأخضر” لم يكن يستحق الفوز على المنتخب المكسيكي، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم فيفا قطر 2022.

واعتبر رينارد أن الانتصار الذي حققه المنتخب المكسيكي بهدفين لهدف، “كان مستحقا عطفا على ما قدمه المنافس”.

وأضاف رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: لم نكن نستحق التأهل إلى الدور الثاني من المونديال قياسا بالمستوى الذي قدمناه، لم نقو على التعامل مع الضغط والشراسة الكبيرة التي لعب بها المنتخب المكسيكي الذي فرض أفضليته الواضحة على المجريات، لم نستطع أن نتنفس حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت الصحوة المتأخرة بتقليص الفارق وتسجيل الهدف.

وقال: لم نفاجَأ بالبداية القوية للمنافس، إذ كنا نعرف أنه سيبحث عن تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف كي يدخل حسابات التأهل إلى الدور الثاني، لكننا لم نجد التعامل مع الضغط الذي وضعوه علينا، وبالتالي أقول إننا لم نكن نستحق الفوز ولم نكن نستحق التأهل، لقد كانوا أقوى منا بكثير اليوم، وتلك حقيقة يجب أن نعيها جيدا.

وأضاف المدرب الفرنسي: الواقع أننا يجب أن نشكر حارس مرمانا محمد العويس على الأداء الكبير الذي قدمه، ولولاه لكنا قد خسرنا بنتيجة أكبر بكثير من تلك التي انتهت بها المباراة، لم نقدم ما يشفع لنا بأن نكون منافسين في مباراة كانت مصيرية بالنسبة لنا.

وتابع: صحيح أننا افتقدنا إلى عناصر مؤثرة بسبب الإصابات والإيقافات لكننا في الوقت نفسه نملك 26 لاعبا في القائمة وكان يجب أن يكون الجميع في أتم الجاهزية والحضور الذهني والبدني.

وعن تقييمه لمشاركة المنتخب السعودي في البطولة بشكل عام قال رينارد: لا ينبغي أن نتجاهل الإنجازات التي حققناها من قبل، يجب أن نواصل العمل في القادم كي نكون أقوى ونكون قادرين على تقديم المستوى المطلوب في كل المباريات وليس في بعضها فقط، سنطوي صفحة المونديال، ونبدأ التحضير لنهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بعد عام من الآن تقريبا هنا في قطر.

أتحمل كامل المسؤولية

من جانبه، أكد الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب المنتخب المكسيكي أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الخروج من الدور الأول من كأس العالم فيفا قطر 2022، مؤكدا أن الفوز على المنتخب السعودي بهدفين لهدف في المباراة الأخيرة لم يكن كافيا لتجنب الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 8 نسخ متوالية من كأس العالم.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي: “أنا هنا لأعلن عن تحملي كامل المسؤولية عن الخروج المخيب من الدور الأول للمرة الأولى منذ 1994، وسأتحمل كافة تبعات هذا الأمر ولا يمكن أن يكون لأي طرف آخر يد في الأمر، اللاعبون قدموا ما بوسعهم اليوم، وحاولوا تحقيق المطلوب من أجل تفادي الخيبة لكن الأمور لم تسر وفق ما اشتهينا”.

وحول ما إذا كان الخروج من الدور الأول قد تم قبل مباراة المنتخب السعودي قال مارتينو: الخروج كان اليوم ولم يكن في المباريات السابقة، لأنه كان بالإمكان أن نحقق المطلوب، وكنا قريبين من ذلك، ربما لم نوفق في مباراة بولندا ولم نكن فعالين هجوميا بما يكفي، وكان بالإمكان أن نكون أفضل أيضا في مباراة الأرجنتين، لكن الحقيقة أن الفوز على المنتخب السعودي اليوم لم يكن كافيا للتأهل.