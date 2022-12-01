تخطت المليار في الشرق الأوسط.. أرقام قياسية لمشاهدة حفل الافتتاح ومباريات الجولة الأولى في مونديال قطر

أعلنت مجموعة “بي إن” الإعلامية، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 عن تخطي عدد المشاهدات الأولية لحفل افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى من دور المجموعات حاجز المليار مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت القناة في بيان رسمي، الأربعاء، إن نسب المشاهدة تعكس زيادة بواقع 113% مقارنةً بالنسب المسجلة في مباريات الجولة نفسها من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضافت “تؤكد الإحصائيات الأولية للمشاهدات الإقبال غير المسبوق من جانب عشاق كرة القدم في المنطقة على البطولة الممتدة لشهر كامل، والتي تُقام للمرة الأولى في العالم العربي”.

وقال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ “بي إن” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “توقعنا سابقًا أن تحقق نسخة عام 2022 مستويات مشاهدة استثنائية كونها المرة الأولى التي تُقام في الشرق الأوسط، حيث نجحت بتسجيل أكثر من مليار مشاهدة لحفل الافتتاح ومباريات الجولة الأولى لدور المجموعات”.

ووفقًا لبيانات شركة إبسوس، سجل حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر 2022 مشاهدة 111.7 مليون شخص بالغ في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يصل إلى نسبة 31% من السكان البالغين في الدول الـ24، حيث يمثل ستة أضعاف مشاهدات حفل افتتاح النسخة السابقة من البطولة عام 2018 في روسيا.

🟥 #آخر_خبر | معدلات مشاهدة حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022 ومباريات الجولة الأولى من البطولة تتخطى المليار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS

🟥 مسجلة زيادة بواقع 113% مقارنةً بالنسب المسجلة في مباريات نفس الجولة من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا pic.twitter.com/DGwaElypCN — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 30, 2022

وتجاوز إجمالي المشاهدين الذين تابعوا مباريات الجولة الأولى لدورة المجموعات من البطولة حاجز الـ907 ملايين شخص، ووصل عدد متابعي المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين القطري والإكوادوري إلى 99.24 مليون مشاهد، في زيادة بلغت 86% عن المباراة الافتتاحية للنسخة الماضية من البطولة، وأقل بنسبة يسيرة من مشاهدات مباراة نصف النهائي في 2018 بين إنجلترا وكرواتيا التي بلغت 99.4 مليون مشاهدة.

وخاض المنتخب السعودي ثاني أكثر المباريات مشاهدة في البطولة لغاية الآن، حيث تابع 99.3 مليون مشاهد الفوز التاريخي المبهر على الأرجنتين بهدفين لهدف، من بينهم نحو 18 مليون مشاهد بالغ من المملكة العربية السعودية، أي نسبة 71% من السكان البالغين في المملكة.

وسجلت مباراة المنتخب التونسي أمام الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة 63.4 مليون مشاهدة في المنطقة، تشمل 75% من إجمالي البالغين في تونس، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وشاهد 57.2 مليون شخص المباراة الافتتاحية للمنتخب المغربي في المجموعة السادسة، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية من البطولة.