بمبادرة قطرية.. آلاف اللاجئين الروهينغيا يتابعون كأس العالم في منطقة المشجعين (فيديو)

تمكن آلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة بمخيمات اللاجئين في بنغلاديش، من متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، وذلك عبر شاشات وفّرتها مبادرة “فيفا قطر 2022 للجميع”.

كما أظهرت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة مباشر، صورًا للاجئين وأطفال من الروهينغيا داخل خيمهم وهم يتابعون بشغف مباريات المونديال عبر شاشات الهواتف والألواح الذكية الصغيرة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أطلقت مبادرة في 6 دول تزامنًا مع المونديال من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم داخل المخيمات ومن بينها (مخيم جزيرة بهاسان شار) في بنغلاديش.

وبثت مؤسسة “قطر الخيرية” أجواء كأس العالم في مخيمات لاجئي الروهينغيا حيث يحتشد المئات لمتابعة المباريات بشغف في مناطق المشجعين.

وفي مُخيمات بهاسان شار، استمتعَ أكثرُ من 6 آلاف من لاجئي الروهينغيا بالإضافة إلى الأطفال الأيتام الذين تكفلهم مؤسسة قطر الخيرية في بنغلاديش بمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وحضر حفل افتتاح منطقة المشجعين في مخيم بهاسان شار، عدد من مسؤولي المخيم الذين عبّروا عن امتنانِهم لدولة قطر ولقطر الخيرية، آملين أن يستمتع اللاجئون بالحدث الذي يستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في أجواء رياضية ممتعة.

وتهدف هذه التجربة الإنسانية -بحسب المؤسسة- إلى تحقيق نوع من التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها من خلال البرامج الترفيهية والثقافية المصاحبة للحدث الكروي العالمي.