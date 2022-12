بعد مفاجأتها التاريخية أمام السعودية.. الأرجنتين تواجه أستراليا في دور الـ16 بحذر

تحلم الأرجنتين بالفوز بكأس العالم تحت قيادة نجمها ليونيل ميسي، لكنها تدرك أنه لا ينبغي الاستهانة بأي فريق ولو كان أقل قوة، خاصة منتخب أستراليا المثابر الذي ستلتقيه في دور الـ16 بمونديال قطر 2022.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي يوم السبت على ملعب أحمد بن علي.

وتعرض المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية لواحدة من كبريات مفاجآت كأس العالم عندما خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام نظيره السعودي، لكنه استعاد توازنه ونجح في تجاوز المكسيك وبولندا ليعبر إلى دور الـ16.

One of the biggest shocks in #FIFAWorldCup history

وفي التصنيف الدولي للمنتخبات تتأخر أستراليا بـ35 مركزا عن الأرجنتين، لكنها تجاوزت كل التوقعات حتى الآن بعد فوزها مرتين في الدور الأول، فتأهلت لخوض إحدى أكبر المواجهات طوال تاريخها، السبت المقبل في ملعب أحمد بن علي.

ويملك طرفا المواجهة يومين فقط للراحة والاستعداد، وهو ما وصفه ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بأنه “جنون”.

وقال رينيه ميولنستين مساعد مدرب أستراليا أيضا “ليس لدينا وقت تقريبا لاستيعاب الموقف والاستمتاع به”.

وزاد “لكني أوكد لكم أمرا وحيدا وهو أننا سنكون على أهبة الاستعداد”.

ويشعر منتخب أستراليا بسعادة غامرة للوصول لدور 16 في كأس العالم للمرة الثانية فقط، لكنه يعاني أيضا من الإرهاق بسبب ما بذله من جهد غير عادي، ويتعين عليه تقديم أفضل ما في جعبته إذا أراد التفوق على منتخب الأرجنتين الذي يعج بالمواهب في كافة المراكز.

وسيعتمد الفريق خلال المواجهة على نفس مستوى اللياقة والقوة البدنية والحماس، وهي العوامل التي نجح بسببها في الفوز على تونس والدنمارك بجانب تألق المدافع هاري سوتار الذي قدم أداء متميزا بكل المقاييس رغم عودته قريبا للملاعب بعد غياب طويل.

"A hell of a ride!"

It's all about the journey for Matthew Leckie, your @Budweiser Player of the Match.

Hard work and consistency led to this moment.

🇦🇺 #AUSDEN 🇩🇰 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/DqkzbQTp9z

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022