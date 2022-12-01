بعد تعادلهما.. كرواتيا تتأهل لدور الـ 16 بمونديال قطر وبلجيكا تودع البطولة

تأهلت كرواتيا إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 بعد التعادل دون أهداف مع بلجيكا التي ودعت المسابقة مبكرًا، اليوم الخميس.

واحتلت كرواتيا بهذا التعادل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر الذي فاز 2-1 على كندا.

ومن المقرر أن تواجه كرواتيا صاحب المركز الأول في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا، فيما سيلعب منتخب المغرب مع ثاني المجموعة.

وأجرت بلجيكا تغييرات على التشكيلة الأساسية، وشارك المهاجم روميلو لوكاكو بعد الاستراحة، فيما شارك القائد إيدن هازارد قبل دقائق من نهاية المباراة.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة حقيقية، وألغى حكم الفيديو ركلة جزاء لكرواتيا بسبب وجود تسلل في بناء الهجمة.

وفي الشوط الثاني، أنقذ تيبو كورتوا حارس بلجيكا محاولتين من كرواتيا، فيما سدد لوكاكو كرة قوية في القائم من مدى قريب بعد مرور ساعة من اللعب.

واستمر ضغط بلجيكا بحثًا عن الهدف المطلوب للتأهل، وتجنب الخروج من البطولة حتى صافرة النهاية.