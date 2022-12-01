المكسيك تهزم السعودية بهدفين وتغادران كأس العالم من الدور الأول

سجلت المكسيك هدفين في غضون 5 دقائق في بداية الشوط الثاني لتهزم السعودية 2-1، لكن خرج المنتخبان سويًا من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم، الأربعاء.

وحرم الحارس المتألق محمد العويس المكسيك من التسجيل في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز شباكه بعد ركلة ركنية عقب 3 دقائق من الاستراحة.

وضاعف لويس تشافيز النتيجة من ركلة حرة متقنة بعد خمس دقائق فقط، ليحبط جماهير المنتخب العربي.

وقلص سالم الدوسري الفارق للسعودية في الوقت بدل الضائع، ليصل إلى هدفه الثالث في مشاركاته بكأس العالم.

واكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم في قطر، الذي احتضن نحو 85 ألف مشجع، باللونين الأخضر والأبيض، المميزين للفريقين، في قمة بين أكبر جمهورين على الأرجح في خلال البطولة، ودخلا اللقاء مع وجود فرص لكل المنتخبات بالمجموعة الثالثة في التأهل لدور الـ16.

انتصار تاريخي لن يُنسى أمام الأرجنتين 💪 إصابات عديدة ضربت الأخضر أنهت الحلم مبكرًا شكرًا للسعودية كفو رغم كل شيء 👏🇸🇦@SaudiNT | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/dWudmqJqM8 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2022

لكن السعودية، التي فازت على الأرجنتين 2-1 في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، تذيلت الترتيب الآن بثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني التي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط، وتأهلت الأرجنتين وبولندا معًا.

وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم بمثابة صدمة قوية للمنتخب السعودي وجماهيره، حيث كان يتطلع للتأهل لدور الـ16 بالمونديال للمرة الثانية بعد نسخة 1994.

وحققت المكسيك، التي تشارك في المونديال للمرة الـ17 في تاريخها، اليوم الفوز الخامس خلال خمس مباريات أمام المنتخبات الآسيوية في كأس العالم.