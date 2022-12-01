المغرب يتصدر مجموعته ويتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما (فيديو)

تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم في قطر لأول مرة خلال 36 عامًا بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة، اليوم الخميس.

وصار المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، مقابل 5 نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في التوقيت نفسه دون أهداف.

وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالميًا وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكرًا بـ4 نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.

لا يكتفي فقط بالتسجيل 👌 أهدافه يجب أن تكون مميزة وتاريخية 🤩 حكيم زياش بعد مرور 4 دقائق فقط سجل أسرع هدف في تاريخ المغرب عبر جميع نسخ #كأس_العالم_FIFA 🇲🇦@EnMaroc pic.twitter.com/UHFNgfCLxp — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2022

وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعًا بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري.

واستقبل المغرب هدفًا بالخطأ أحرزه المدافع نايف أكرد في شباك زميله الحارس ياسين بونو قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وشهدت الشوارع المغربية فرحة عارمة بعد تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 في مونديال قطر متصدرًا مجموعته.