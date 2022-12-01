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كأس العالم قطر 2022

المغرب يتصدر مجموعته ويتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما (فيديو)

1/12/2022-|آخر تحديث: 1/12/202208:38 PM (مكة المكرمة)

تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم في قطر لأول مرة خلال 36 عامًا بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة، اليوم الخميس.

وصار المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، مقابل 5 نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في التوقيت نفسه دون أهداف.

وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالميًا وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكرًا بـ4 نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.

وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعًا بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري.

واستقبل المغرب هدفًا بالخطأ أحرزه المدافع نايف أكرد في شباك زميله الحارس ياسين بونو قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وشهدت الشوارع المغربية فرحة عارمة بعد تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 في مونديال قطر متصدرًا مجموعته.

المصدر : وكالات