الأرجنتين تهزم بولندا 2-صفر وتتأهلان معا لدور الـ16 في مونديال قطر

فازت الأرجنتين 2- صفر على بولندا ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، ليتأهل المنتخبان معًا إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وأهدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ركلة جزاء أنقذها فويتشيخ شتينسني حارس بولندا.

وفرضت الأرجنتين سيطرتها على مجريات المباراة في ملعب 974، لكنها لم تترجم ذلك إلى أهداف رغم ركلة الجزاء المحتسبة بعد العودة لحكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ من شتينسني ضد ميسي.

وبعد الاستراحة بدقيقة واحدة سجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول للأرجنتين، وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وأصبح رصيد الأرجنتين ست نقاط من ثلاث مباريات وانتزعت صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بولندا عند أربع نقاط لكنها انتزعت المركز الثاني وضمنت التأهل بفارق هدف واحد عن المكسيك صاحبة المركز الثالث التي تملك الرصيد ذاته بالفوز 2-1 على السعودية متذيلة الترتيب.

وستلعب الأرجنتين في دور الستة عشر مع أستراليا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وتلعب بولندا مع فرنسا حاملة اللقب.

وبمشاركته في هذه المباراة، انفرد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 35 عامًا، بالرقم القياسي لعدد المباريات التي يخوضها أي لاعب أرجنتيني في بطولات كأس العالم.

ورفع ميسي رصيده إلى 22 مباراة متفوقًا بهذا على الأسطورة الراحل دييجو مارادونا الذي استحوذ على الرقم القياسي حتى بداية المونديال الحالي برصيد 21 مباراة.

ويخوض ميسي حاليًا النسخة الخامسة له في بطولات كأس العالم.